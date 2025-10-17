Pause CasaCor: Neuma e Carolina Figueiredo revelam tendências

Pause CasaCor: Neuma e Carolina Figueiredo compartilham tendênciasDando continuidade à Temporada Especial Pause na CasaCor 2025, programa recebe Neuma e Carolina Figueiredo. As duas, mãe e filha, compartilhan destaques e tendências deste ano
Assista ao programa da sexta-feira, 17 de outubro:
Nesta sexta-feira, 17, a Temporada Especial Pause na CasaCor 2025, apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe a diretora-executiva do evento, Neuma Figueiredo, e a diretora de Marketing e Conteúdo, Carolina Figueiredo.
Durante a conversa, as duas, mãe e filha, compartilham os destaques do evento este ano, as principais tendências em termos de arquitetura e decoração, as novas oportunidades, tecnologias e inovações que este amplo mercado apresenta, dentre outros temas.
Sobre o programa Pause
Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.
Serviço
Programa: Pause
Quando: toda sexta-feira, às 16 horas
Onde: ao vivo no canal do O POVO no YouTube, também com transmissão no Facebook e