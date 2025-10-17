Pause CasaCor: Neuma e Carolina Figueiredo revelam tendências

Dando continuidade à Temporada Especial Pause na CasaCor 2025, programa recebe Neuma e Carolina Figueiredo. As duas, mãe e filha, compartilhan destaques e tendências deste ano

Nesta sexta-feira, 17, a Temporada Especial Pause na CasaCor 2025 , apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe a diretora-executiva do evento, Neuma Figueiredo , e a diretora de Marketing e Conteúdo, Carolina Figueiredo.

Durante a conversa, as duas, mãe e filha, compartilham os destaques do evento este ano, as principais tendências em termos de arquitetura e decoração, as novas oportunidades, tecnologias e inovações que este amplo mercado apresenta, dentre outros temas.

Sobre o programa Pause

Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.



Serviço

Programa: Pause