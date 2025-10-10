Pause na CasaCor: arquiteta Gabriela Picanço estreia temporada

Está oficialmente aberta a Temporada Especial Pause na CasaCor. No episódio de estreia, recebe a arquiteta Gabriela Picanço, responsável pelo ambiente Casa Vida&Arte, espaço do O POVO

Programa Pause inicia nesta sexta-feira, 10, a temporada especial de entrevistas com alguns dos arquitetos que integram a CasaCor Ceará 2025 . A série, de seis episódios temáticos, recebe em sua estreia a arquiteta Gabriela Picanço, responsável pelo ambiente Casa Vida&Arte, espaço do O POVO no evento.

Conduzido pelo jornalista Clovis Holanda, apresentador da atração, os programas da temporada especial tratam não apenas da CasaCor, mas o âncora sempre extrai dicas dos grandes profissionais da área que possam ser aplicadas nas realidades dos lares com diferentes realidades de orçamento familiar.



Sobre o programa Pause

Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.

