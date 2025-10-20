Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Panetone criado por cearense é eleito o 2º melhor do mundo

Saiba onde encontrar o 2º melhor panetone de chocolate do mundo

Brunno Malheiros, da padaria Cheiro do Pão, em Fortaleza, liderou a equipe brasileira que conquistou o 2º lugar no Panettone World Championship 2025, realizado na Itália
O padeiro cearense Brunno Malheiros, da padaria Cheiro do Pão, colocou o Brasil entre os melhores do mundo ao conquistar reconhecimentos no Panettone World Championship 2025. A competição internacional foi realizada na Itália com representantes de 12 países.

A equipe brasileira Squadra Brasile 2025, liderada por Brunno Malheiros e composta por Joze Nilson Diniz (SP), Matheus Andrade (RN) e Déborah Zanzini (SP), subiu ao pódio com o título de segundo melhor panetone de chocolate do mundo.

O campeonato, que reuniu confeiteiros de 12 países, avaliou nove categorias, entre elas panetones clássicos, inovadores e decorados.

O grupo brasileiro se destacou pela combinação de técnica italiana e ingredientes típicos do Brasil, além de um compromisso com a sustentabilidade.

“Nosso panetone de chocolate foi um tributo à elegância italiana em diálogo com a ousadia da confeitaria contemporânea”, destaca Malheiros.

Panetone de chocolate: tradição e inovação na receita cearense

O chocotone premiado foi elogiado por sua textura leve e sabor equilibrado. Com massa macia, aroma intenso e notas de cacau nobre, o doce combina lascas de chocolate amargo e ao leite, resultando em um contraste harmonioso.

Pantone de chocolate criado por padeiro cearense é eleito o segundo melhor em competição internacional Crédito: Reprodução / Arquivo pessoal

A cobertura, feita com glaçagem crocante de farinha de amêndoas e avelãs, acrescenta sofisticação e reforça o jogo de texturas.

Segundo Malheiros, o segredo do preparo está na precisão da técnica. “Após o preparo e findada a cocção a 150 °C, os panetones são imediatamente invertidos e descansam por pelo menos 12 horas, garantindo maciez e preservação do aroma”, explica o padeiro cearense.

Ingredientes brasileiros brilham no Panettone Inovativo

A equipe também chamou atenção na categoria Panettone Inovativo, unindo ingredientes típicos brasileiros: doce de leite, maracujá, tapioca e coco natural.

A proposta foi criar uma receita que celebrasse a criatividade e a identidade nacional, sem perder o respeito pela tradição italiana. “É um convite à descoberta e à valorização dos sabores que representam o Brasil”, reforça Malheiros.

Na categoria Panettone Tradicional, a receita revisitada da Cheiro do Pão — já premiada mundialmente — ganhou um toque especial com maior intensidade de laranja cristalizada, elevando o aroma e o sabor da massa.

 

“Chegar até aqui requer dedicação e propósito. O reconhecimento na PWC 2025 coroa cinco anos da Cheiro do Pão e confirma que estamos no caminho certo”, celebra o cearense.

Serviço – Cheiro do Pão

  • Onde: Rua Júlio Azevedo, 399 – Papicu, Fortaleza (CE)
  • Instagram: @cheirodopao

