Panetone criado por cearense é eleito o 2º melhor do mundo

O padeiro cearense Brunno Malheiros, da padaria Cheiro do Pão, colocou o Brasil entre os melhores do mundo no Panettone World Championship 2025 / Crédito: Reprodução / Arquivo Pessoal

O padeiro cearense Brunno Malheiros, da padaria Cheiro do Pão, colocou o Brasil entre os melhores do mundo ao conquistar reconhecimentos no Panettone World Championship 2025. A competição internacional foi realizada na Itália com representantes de 12 países. A equipe brasileira Squadra Brasile 2025, liderada por Brunno Malheiros e composta por Joze Nilson Diniz (SP), Matheus Andrade (RN) e Déborah Zanzini (SP), subiu ao pódio com o título de segundo melhor panetone de chocolate do mundo.

O padeiro cearense Brunno Malheiros, da Cheiro do Pão, conquistou o 2º lugar no campeonato mundial de panettones realizado na Itália, levando o sabor do Ceará ao pódio internacional. Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal O campeonato, que reuniu confeiteiros de 12 países, avaliou nove categorias, entre elas panetones clássicos, inovadores e decorados. O grupo brasileiro se destacou pela combinação de técnica italiana e ingredientes típicos do Brasil, além de um compromisso com a sustentabilidade. “Nosso panetone de chocolate foi um tributo à elegância italiana em diálogo com a ousadia da confeitaria contemporânea”, destaca Malheiros.

O chocotone premiado foi elogiado por sua textura leve e sabor equilibrado. Com massa macia, aroma intenso e notas de cacau nobre, o doce combina lascas de chocolate amargo e ao leite, resultando em um contraste harmonioso. Pantone de chocolate criado por padeiro cearense é eleito o segundo melhor em competição internacional Crédito: Reprodução / Arquivo pessoal