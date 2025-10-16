Dia do Pão: 5 receitas práticas e deliciosas para fazer em casa

Após feitos e frios, os pães podem ser congelados já fatiados e reaquecidos na frigideira ou torradeira. / Crédito: Reprodução/Freepik

Celebrado nesta quarta-feira, 16, o Dia Mundial do Pão homenageia um dos alimentos mais antigos e universais da história. Sua origem é incerta, mas acredita-se que os primeiros pães fermentados surgiram no Antigo Egito, há milhares de anos. Desde então, a receita se espalhou pelo mundo e foi sendo aprimorada com novos ingredientes, formatos e técnicas, até chegar à imensa variedade de pães que conhecemos hoje.

É ideal para o café da manhã ou o lanche da tarde e traz aquele aroma inconfundível que invade toda a casa. Ingredientes 1 kg de farinha de trigo

1 e ½ xícara de leite morno (400 ml)

½ xícara de água morna

½ xícara de óleo (100 ml)

4 colheres (sopa) de açúcar (200 g)

1 colher (sopa) de sal

2 ovos

10 g de fermento biológico seco Modo de preparo Dissolva o fermento e o açúcar em uma tigela e junte o sal, os líquidos e os ovos, misturando bem. Vá adicionando a farinha aos poucos até obter uma massa macia. Sove até ficar lisa e deixe descansar por uma hora. Divida a massa, modele e coloque em formas. Deixe crescer até dobrar de volume e asse em forno médio (200 °C) por 30 minutos. Ao retirar, pincele leite para deixar a casca mais macia. Pão de milho O pão de milho caseiro tem sabor suave e textura úmida, graças à polenta que compõe sua base. É uma ótima opção para acompanhar o café fresco da manhã ou o lanche da tarde. Ingredientes 1 kg de farinha de trigo

1 colher (sopa) de açúcar

1 colher (sopa) de sal

2 colheres (sopa) de fermento biológico

500 ml de água morna

4 xícaras de água fervente

1 xícara de farinha de milho Modo de preparo Prepare uma polenta misturando a água fervente com a farinha de milho e deixe esfriar. Junte a polenta aos demais ingredientes e vá adicionando água morna até obter uma massa homogênea. Deixe descansar por cerca de 1 hora, coloque em uma forma untada e aguarde crescer mais 20 minutos. Asse em forno preaquecido por 40 minutos.

