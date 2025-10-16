Dia do Pão: 5 receitas práticas e deliciosas para fazer em casa

Dia do Pão: veja 5 receitas práticas e deliciosas para fazer em casaDo clássico pão de leite ao pão de sementes, veja receitas práticas para celebrar o Dia do Pão com aroma e sabor direto do forno da sua casa
Celebrado nesta quarta-feira, 16, o Dia Mundial do Pão homenageia um dos alimentos mais antigos e universais da história. Sua origem é incerta, mas acredita-se que os primeiros pães fermentados surgiram no Antigo Egito, há milhares de anos.
Desde então, a receita se espalhou pelo mundo e foi sendo aprimorada com novos ingredientes, formatos e técnicas, até chegar à imensa variedade de pães que conhecemos hoje.
Fazer pão em casa é uma experiência que une sabor, paciência e aconchego. O cheiro do pão assando e o prazer de preparar algo com as próprias mãos transformam o momento em um verdadeiro ritual.
Para celebrar a data, veja cinco receitas simples e irresistíveis para preparar no conforto do lar.
Receitas para fazer testar no Dia do Pão
Pão caseiro tradicional
O clássico pão caseiro é aquele que nunca sai de moda. Macio por dentro e com casca dourada e crocante, ele combina com manteiga, geleia ou mesmo com refeições salgadas.
É ideal para o café da manhã ou o lanche da tarde e traz aquele aroma inconfundível que invade toda a casa.
Ingredientes
- 1 kg de farinha de trigo
- 1 e ½ xícara de leite morno (400 ml)
- ½ xícara de água morna
- ½ xícara de óleo (100 ml)
- 4 colheres (sopa) de açúcar (200 g)
- 1 colher (sopa) de sal
- 2 ovos
- 10 g de fermento biológico seco
Modo de preparo
- Dissolva o fermento e o açúcar em uma tigela e junte o sal, os líquidos e os ovos, misturando bem.
- Vá adicionando a farinha aos poucos até obter uma massa macia.
- Sove até ficar lisa e deixe descansar por uma hora.
- Divida a massa, modele e coloque em formas.
- Deixe crescer até dobrar de volume e asse em forno médio (200 °C) por 30 minutos.
- Ao retirar, pincele leite para deixar a casca mais macia.
Pão de milho
O pão de milho caseiro tem sabor suave e textura úmida, graças à polenta que compõe sua base. É uma ótima opção para acompanhar o café fresco da manhã ou o lanche da tarde.
Ingredientes
- 1 kg de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de açúcar
- 1 colher (sopa) de sal
- 2 colheres (sopa) de fermento biológico
- 500 ml de água morna
- 4 xícaras de água fervente
- 1 xícara de farinha de milho
Modo de preparo
- Prepare uma polenta misturando a água fervente com a farinha de milho e deixe esfriar.
- Junte a polenta aos demais ingredientes e vá adicionando água morna até obter uma massa homogênea.
- Deixe descansar por cerca de 1 hora, coloque em uma forma untada e aguarde crescer mais 20 minutos.
- Asse em forno preaquecido por 40 minutos.
Pão sem sovar
Para quem busca praticidade, o pão sem sovar é uma excelente pedida. A textura é leve e macia, e a casquinha, dourada e crocante. Tudo isso sem precisar colocar a mão na massa.
Ingredientes
- 8 g de fermento biológico seco
- 8 g de açúcar
- 510 g de farinha de trigo peneirada
- 10 g de sal
- 450 ml de água
Modo de preparo
- Em uma tigela, misture o fermento, o açúcar, a farinha e o sal.
- Adicione a água e mexa com uma espátula até incorporar.
- Cubra e deixe descansar por 1 hora.
- Transfira para uma assadeira antiaderente, cubra novamente e espere mais 1 hora.
- Asse em forno a 200 °C por 25 minutos e retire quando estiver dourado.
Pão na air fryer
Com preparo rápido e resultado surpreendente, o pão na air fryer é perfeito para quem quer pão fresquinho em menos tempo. Em poucos minutos ele fica pronto, rendendo quatro porções.
Ingredientes
- 250 g de farinha de trigo
- 2 g de fermento biológico seco
- 45 g de açúcar
- 20 g de manteiga
- 4 g de sal
- 120 ml de leite
- 1 gema de ovo
Modo de preparo
- Misture os ingredientes secos em uma tigela, adicione manteiga, leite e mexa até formar uma massa.
- Sove por 10 minutos e deixe descansar até dobrar de volume.
- Divida em quatro partes, modele e deixe crescer novamente.
- Pincele com gema e leve à air fryer a 140 °C por 23 minutos.
Pão com sementes e aveia
Essa receita tem cara de padaria artesanal. O pão com sementes e aveia é crocante por fora, macio por dentro e repleto de nutrientes. As sementes trazem sabor, textura e um visual irresistível.
Ingredientes
- 4½ xícaras de farinha de trigo (600 g)
- ¼ de xícara de aveia em flocos
- 2 colheres (sopa) de semente de girassol
- 1 colher (sopa) de linhaça
- 1 colher (sopa) de gergelim preto
- 1¾ xícara de água (420 ml)
- 1½ colher (chá) de fermento biológico seco
- 2 colheres (chá) de sal
- 3 colheres (sopa) de aveia para cobertura
Modo de preparo
- Toste levemente as sementes e a aveia em fogo baixo.
- Em uma tigela, misture a farinha peneirada com água e deixe descansar por 20 minutos.
- Acrescente o fermento diluído em água, o sal e as sementes.
- Sove levemente e faça duas dobras, com intervalos de 20 minutos.
- Deixe crescer por 1 hora, modele e polvilhe aveia.
- Asse em panela tampada a 230 °C por 40 minutos (retire a tampa após 25 minutos para dourar).