Dia do Pão: 5 receitas práticas e deliciosas para fazer em casa

Dia do Pão: veja 5 receitas práticas e deliciosas para fazer em casa

Do clássico pão de leite ao pão de sementes, veja receitas práticas para celebrar o Dia do Pão com aroma e sabor direto do forno da sua casa
Atualizado às Autor Izabele Vasconcelos
Izabele Vasconcelos
Celebrado nesta quarta-feira, 16, o Dia Mundial do Pão homenageia um dos alimentos mais antigos e universais da história. Sua origem é incerta, mas acredita-se que os primeiros pães fermentados surgiram no Antigo Egito, há milhares de anos.

Desde então, a receita se espalhou pelo mundo e foi sendo aprimorada com novos ingredientes, formatos e técnicas, até chegar à imensa variedade de pães que conhecemos hoje.

Fazer pão em casa é uma experiência que une sabor, paciência e aconchego. O cheiro do pão assando e o prazer de preparar algo com as próprias mãos transformam o momento em um verdadeiro ritual.

Para celebrar a data, veja cinco receitas simples e irresistíveis para preparar no conforto do lar.

Receitas para fazer testar no Dia do Pão

Pão caseiro tradicional

O clássico pão caseiro é aquele que nunca sai de moda. Macio por dentro e com casca dourada e crocante, ele combina com manteiga, geleia ou mesmo com refeições salgadas.

É ideal para o café da manhã ou o lanche da tarde e traz aquele aroma inconfundível que invade toda a casa.

Ingredientes

  • 1 kg de farinha de trigo
  • 1 e ½ xícara de leite morno (400 ml)
  • ½ xícara de água morna
  • ½ xícara de óleo (100 ml)
  • 4 colheres (sopa) de açúcar (200 g)
  • 1 colher (sopa) de sal
  • 2 ovos
  • 10 g de fermento biológico seco

Modo de preparo

  1. Dissolva o fermento e o açúcar em uma tigela e junte o sal, os líquidos e os ovos, misturando bem.
  2. Vá adicionando a farinha aos poucos até obter uma massa macia.
  3. Sove até ficar lisa e deixe descansar por uma hora.
  4. Divida a massa, modele e coloque em formas.
  5. Deixe crescer até dobrar de volume e asse em forno médio (200 °C) por 30 minutos.
  6. Ao retirar, pincele leite para deixar a casca mais macia.

Pão de milho

O pão de milho caseiro tem sabor suave e textura úmida, graças à polenta que compõe sua base. É uma ótima opção para acompanhar o café fresco da manhã ou o lanche da tarde.

Ingredientes

  • 1 kg de farinha de trigo
  • 1 colher (sopa) de açúcar
  • 1 colher (sopa) de sal
  • 2 colheres (sopa) de fermento biológico
  • 500 ml de água morna
  • 4 xícaras de água fervente
  • 1 xícara de farinha de milho

Modo de preparo

  1. Prepare uma polenta misturando a água fervente com a farinha de milho e deixe esfriar.
  2. Junte a polenta aos demais ingredientes e vá adicionando água morna até obter uma massa homogênea.
  3. Deixe descansar por cerca de 1 hora, coloque em uma forma untada e aguarde crescer mais 20 minutos.
  4. Asse em forno preaquecido por 40 minutos.

Pão sem sovar

Para quem busca praticidade, o pão sem sovar é uma excelente pedida. A textura é leve e macia, e a casquinha, dourada e crocante. Tudo isso sem precisar colocar a mão na massa.

Ingredientes

  • 8 g de fermento biológico seco
  • 8 g de açúcar
  • 510 g de farinha de trigo peneirada
  • 10 g de sal
  • 450 ml de água

Modo de preparo

  1. Em uma tigela, misture o fermento, o açúcar, a farinha e o sal.
  2. Adicione a água e mexa com uma espátula até incorporar.
  3. Cubra e deixe descansar por 1 hora.
  4. Transfira para uma assadeira antiaderente, cubra novamente e espere mais 1 hora.
  5. Asse em forno a 200 °C por 25 minutos e retire quando estiver dourado.

Pão na air fryer

Com preparo rápido e resultado surpreendente, o pão na air fryer é perfeito para quem quer pão fresquinho em menos tempo. Em poucos minutos ele fica pronto, rendendo quatro porções.

Ingredientes

  • 250 g de farinha de trigo
  • 2 g de fermento biológico seco
  • 45 g de açúcar
  • 20 g de manteiga
  • 4 g de sal
  • 120 ml de leite
  • 1 gema de ovo

Modo de preparo

  1. Misture os ingredientes secos em uma tigela, adicione manteiga, leite e mexa até formar uma massa.
  2. Sove por 10 minutos e deixe descansar até dobrar de volume.
  3. Divida em quatro partes, modele e deixe crescer novamente.
  4. Pincele com gema e leve à air fryer a 140 °C por 23 minutos.

Pão com sementes e aveia

Essa receita tem cara de padaria artesanal. O pão com sementes e aveia é crocante por fora, macio por dentro e repleto de nutrientes. As sementes trazem sabor, textura e um visual irresistível.

Ingredientes

  • 4½ xícaras de farinha de trigo (600 g)
  • ¼ de xícara de aveia em flocos
  • 2 colheres (sopa) de semente de girassol
  • 1 colher (sopa) de linhaça
  • 1 colher (sopa) de gergelim preto
  • 1¾ xícara de água (420 ml)
  • 1½ colher (chá) de fermento biológico seco
  • 2 colheres (chá) de sal
  • 3 colheres (sopa) de aveia para cobertura

Modo de preparo

  1. Toste levemente as sementes e a aveia em fogo baixo.
  2. Em uma tigela, misture a farinha peneirada com água e deixe descansar por 20 minutos.
  3. Acrescente o fermento diluído em água, o sal e as sementes.
  4. Sove levemente e faça duas dobras, com intervalos de 20 minutos.
  5. Deixe crescer por 1 hora, modele e polvilhe aveia.
  6. Asse em panela tampada a 230 °C por 40 minutos (retire a tampa após 25 minutos para dourar).

