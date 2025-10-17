Artista cearense cria estampa da nova coleção de moda da Farm Rio

A artista Auxi Silveira começou a colaborar com a marca Farm Rio desenvolvendo painéis; foram mais de dez criados para as lojas espalhadas pelo Brasil / Crédito: Reprodução/ Instagram @drawxi.studio

A artista cearense Auxi Silveira mergulhou na arte depois de trabalhar com estamparia. Ela não concluiu o curso de Design de Moda da UFC, mas foi lá que se jogou na ilustração e na estamparia. Neste mês de outubro, ela lançou a estampa "Peixes voadores", parte da coleção de Alto Verão 2026 da marca de moda Farm Rio. Leia Também | Conheça ilustradora cearense que viralizou com arte de Ano-Novo

A ideia surgiu a partir da estampa "Paisagem de sonho", criada por Auxi. Ela e a diretora criativa da coleção, Carolê Marques, trabalharam em um processo criativo que partiu de uma obra anterior da artista, chamada "A Jornada". "Tenho no meu coração o desejo de expressar a liberdade e acabo inserindo isso em muitos dos meus trabalhos. O peixe voador me remete a uma jornada livre, de descobrimento", conta Auxi Silveira. A estampa de mulheres montadas em peixes voadores enfeita a coleção de peças leves e cores suaves. Leia Também | Auxi Silveira: densidade e vida em guache e acrílico Para criar a ilustração, Auxi conta que pintou mini quadrinhos em acrílica, que foram fotografados, editados e transformados na estampa. A última parte do processo ficou por conta da equipe de estilo e estamparia da Farm, que finalizou a arte em rapport (estampas que se repetem em um padrão contínuo e harmonioso) e na finalização de cores.