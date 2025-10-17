Artista cearense cria estampa da nova coleção de moda da Farm Rio

Artista cearense cria estampa da nova coleção de moda da Farm RioAuxi Silveira, artista visual cearense, cria ilustração que estampa a nova coleção de marca de moda do Rio de Janeiro
A artista cearense Auxi Silveira mergulhou na arte depois de trabalhar com estamparia. Ela não concluiu o curso de Design de Moda da UFC, mas foi lá que se jogou na ilustração e na estamparia. Neste mês de outubro, ela lançou a estampa "Peixes voadores", parte da coleção de Alto Verão 2026 da marca de moda Farm Rio.
A ideia surgiu a partir da estampa "Paisagem de sonho", criada por Auxi. Ela e a diretora criativa da coleção, Carolê Marques, trabalharam em um processo criativo que partiu de uma obra anterior da artista, chamada "A Jornada".
"Tenho no meu coração o desejo de expressar a liberdade e acabo inserindo isso em muitos dos meus trabalhos. O peixe voador me remete a uma jornada livre, de descobrimento", conta Auxi Silveira. A estampa de mulheres montadas em peixes voadores enfeita a coleção de peças leves e cores suaves.
Para criar a ilustração, Auxi conta que pintou mini quadrinhos em acrílica, que foram fotografados, editados e transformados na estampa. A última parte do processo ficou por conta da equipe de estilo e estamparia da Farm, que finalizou a arte em rapport (estampas que se repetem em um padrão contínuo e harmonioso) e na finalização de cores.
"Os botânicos também fazem parte do meu repertório, além da nossa fauna. Trago isso nos meus trabalhos", diz Auxi Silveira, que viralizou na virada de 2024 para 2025 com sua ilustração de uma mulher montada em um pássaro. Em "Peixes voadores", a retratação da liberdade feminina retorna.
Conectada com a moda desde o início da carreira, que já soma mais de dez anos, a ilustradora começou a explorar novas superfícies com o Studio Drawxi. Além do seu trabalho de estamparia, ela pinta em telas, painéis em papel e murais. "Me redescobri artista, traduzindo meus próprios sentimentos e sensações através dos pincéis", declara.