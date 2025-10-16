Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Versão de Guerreiras Do K-Pop será lançada nos cinemas brasileiros

Com transmissão da versão "Sing-Along", feito para carta junto, o filme será exibido a partir de 31 de outubro
A popular animação da Netflix, Guerreiras do K-Pop, será transmitido, em versão "cante junto" nos cinemas brasileiros e em outros 13 países. O anúncio foi feito pela própria empresa, em seu portal de notícias "Tudum", nesta quarta-feira, 15.

Sucesso absoluto da plataforma, a produção, lançada em junho deste ano, atingiu mais de 325 milhões de visualizações, se tornando o conteúdo mais assistido na história da Netflix.

O lançamento nas grandes telas, em evento limitado, está marcado para 31 de outubro, no Halloween, e deve ir até 2 de novembro.

Embora já tenha passado nos cinemas norte-americanos, o filme tem pela primeira vez sua distribuição global nas telonas. Além de Brasil e Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Coreia, Espanha, Alemanha, Holanda, México, Argentina, Chile, Austrália e Nova Zelândia estão na lista de países que participaram da transmissão.

Nos EUA e Canadá, os ingressos começaram a vender a partir de 17 de outubro. Brasil e demais países ainda não têm data confirmada para início das vendas.

Sucesso de Guerreiras Do K-Pop

O filme foi produzido pelo streaming, em parceria com a Sony Picture Animation, e tem direção de Maggie Kang e Chris Appelhans.

As vozes na animação, incluem: Arden Cho, May Hong, Ji-young Yoo, Ahn Hyo-seop, Yunjin Kim, Joel Kim Booster, Liza Koshy, Daniel Dae Kim, Ken Jeong, e Byung Hun Lee.

Ponto forte na produção, foi justamente a composição musical. Quatro canções originais integraram, simultaneamente, o top 10 músicas da Billboard, com "Golden", ocupando o top 1.

A animação segue disponível na plataforma, com as letras de “How It’s Done”, “Golden”, “Soda Pop”, “Takedown”, e “Free”, presente, para quem queira treinar em casa para a exibição.

Participando da pré-lista para o Oscar 2026, o filme chega como grande concorrente para as categorias de melhor animação e melhor música original, com "Golden", composto por Ejae e Mark Sonnenblick.

