Versão de Guerreiras Do K-Pop será lançada nos cinemas brasileiros

"Guerreiras do K-pop" alcança topo das produções mais assistidas da Netflix / Crédito: Netflix/divulgação

A popular animação da Netflix, Guerreiras do K-Pop, será transmitido, em versão "cante junto" nos cinemas brasileiros e em outros 13 países. O anúncio foi feito pela própria empresa, em seu portal de notícias "Tudum", nesta quarta-feira, 15.



Sucesso absoluto da plataforma, a produção, lançada em junho deste ano, atingiu mais de 325 milhões de visualizações, se tornando o conteúdo mais assistido na história da Netflix. O lançamento nas grandes telas, em evento limitado, está marcado para 31 de outubro, no Halloween, e deve ir até 2 de novembro. Embora já tenha passado nos cinemas norte-americanos, o filme tem pela primeira vez sua distribuição global nas telonas. Além de Brasil e Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Coreia, Espanha, Alemanha, Holanda, México, Argentina, Chile, Austrália e Nova Zelândia estão na lista de países que participaram da transmissão. Nos EUA e Canadá, os ingressos começaram a vender a partir de 17 de outubro. Brasil e demais países ainda não têm data confirmada para início das vendas.

Sucesso de Guerreiras Do K-Pop O filme foi produzido pelo streaming, em parceria com a Sony Picture Animation, e tem direção de Maggie Kang e Chris Appelhans. As vozes na animação, incluem: Arden Cho, May Hong, Ji-young Yoo, Ahn Hyo-seop, Yunjin Kim, Joel Kim Booster, Liza Koshy, Daniel Dae Kim, Ken Jeong, e Byung Hun Lee.