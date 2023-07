Vocalista do KISS comenta falta de 'regras' no uso de IA na música

Gene Simmons, vocalista da banda Kiss, comentou sobre a ausência de legislação no uso de Inteligência Artificial (IA). Em entrevista ao talk show britânico “Piers Morgan Uncensored”, o fundador do grupo de hard rock declarou estar “preocupado” com a utilização de IA na arte, em específico na música.

“Além do negócio da música, estou preocupado com a falta de legislação. (...) Sem regras… É como praticar esportes sem regras. Quem vai fazer o quê? Você precisa de algumas regras que sejam gentis e benéficas para a humanidade, mulheres, trans, todos os tipos. Ok, isso abrange todos?”, questionou o músico.

Simmons explica que o “problema não é a inteligência artificial”, pois a tecnologia já está presente na sociedade, mas sim a falta de legislação com o uso da IA na música.

“Vamos olhar para isso de forma inteligente e aprovar uma legislação. A IA cria uma música usando minha voz, ou o que soa como minha voz, uma nova música que soa como eu. Então, quando você compra, quem possui os direitos autorais e a publicação, se a IA fez isso?”, indaga.

O músico de 73 anos de idade aproveitou para comentar sobre uma “parceria” com a inteligência artificial, no qual a tecnologia usaria sua voz para criar uma nova música: “Podemos fazer um acordo”.



