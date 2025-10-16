Morre Sérgio Mattos, empresário que descobriu Cauã Reymond

Conhecido por impulsionar carreiras de artistas e modelos, Sérgio Mattos falece aos 62 anos / Crédito: Reprodução / Instagram @sergiomattos40

Nascido na Bahia e criado no Rio de Janeiro, Sérgio Mattos foi o fundador da agência de modelos 40 Graus Models. O empresário ficou conhecido por gerenciar a carreira de algumas celebridades, como Gisele Bündchen e Cauã Reymond. O anúncio de seu falecimento foi feito por meio das redes sociais da empresa na quarta-feira, 15. Serginho, como era chamado por amigos e familiares, teve sua mais recente aparição pública nas gravações da novela “Vale tudo”, interpretando um dos convidados do casamento dos personagens Odete Roitman (Débora Bloch) e César Ribeiro (Cauã Reymond).

O empresário cursou Jornalismo na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1980. Após a graduação, Sérgio assumiu seu primeiro cargo em uma agência e viajou por vários estados para montar o "casting", time de modelos, da John Casablancas. Maria Fernanda Cândido, Paula Franco e Carlos Casagrande faziam parte do grupo.

Em 2004, Sérgio fundou sua própria agência, a reconhecida 40 Graus Models, iniciando suas atividades. A empresa tornou-se uma das principais do País, trabalhando com nomes da moda nacional como Isabeli Fontana, Carol Ribeiro, Paulo Zulu e Alessandra Ambrosio.



No ano de 2018, Sérgio teve sua trajetória celebrada na exposição “30 anos de moda: Sérgio Mattos” por meio de mais de 50 fotografias, cartas e composições. No Instagram, a família do empresário declarou: "Com profundo pesar, informamos o falecimento do nosso Sérgio Mattos. Infelizmente, poucos minutos após a publicação da nota de esclarecimento sobre informações inverídicas que circulavam, recebemos a confirmação de sua partida”.

