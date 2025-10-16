Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morre Sérgio Mattos, empresário que descobriu Cauã Reymond

Internado por complicações renais, Sérgio Mattos, agente de modelos e o empresário, morreu na quarta-feira, 15
Nascido na Bahia e criado no Rio de Janeiro, Sérgio Mattos foi o fundador da agência de modelos 40 Graus Models. O empresário ficou conhecido por gerenciar a carreira de algumas celebridades, como Gisele Bündchen e Cauã Reymond. O anúncio de seu falecimento foi feito por meio das redes sociais da empresa na quarta-feira, 15.

Serginho, como era chamado por amigos e familiares, teve sua mais recente aparição pública nas gravações da novela “Vale tudo”, interpretando um dos convidados do casamento dos personagens Odete Roitman (Débora Bloch) e César Ribeiro (Cauã Reymond).

“A gente, ao longo da vida, manteve uma relação bem estreita, falei com ele na semana passada. Serginho sempre foi um protetor, cuidadoso comigo. Me descobriu e descobriu grandes talentos. Fez muito bem à moda nacional”, declarou Cauã Reymond ao saber da notícia.

Sérgio Mattos: trajetória na moda nacional

O empresário cursou Jornalismo na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1980. Após a graduação, Sérgio assumiu seu primeiro cargo em uma agência e viajou por vários estados para montar o “casting”, time de modelos, da John Casablancas. Maria Fernanda Cândido, Paula Franco e Carlos Casagrande faziam parte do grupo.

Em 2004, Sérgio fundou sua própria agência, a reconhecida 40 Graus Models, iniciando suas atividades. A empresa tornou-se uma das principais do País, trabalhando com nomes da moda nacional como Isabeli Fontana, Carol Ribeiro, Paulo Zulu e Alessandra Ambrosio.

No ano de 2018, Sérgio teve sua trajetória celebrada na exposição “30 anos de moda: Sérgio Mattos” por meio de mais de 50 fotografias, cartas e composições.

No Instagram, a família do empresário declarou: "Com profundo pesar, informamos o falecimento do nosso Sérgio Mattos. Infelizmente, poucos minutos após a publicação da nota de esclarecimento sobre informações inverídicas que circulavam, recebemos a confirmação de sua partida”.

(Texto de Arthur Paz/Especial para O POVO)

