Shopping de Fortaleza recebe experiência imersiva de Natal

RioMar Kennedy inaugura experiência com projeções digitais, música e dança; ingressos custam a partir de R$ 40
Autor Arthur Paz
Tipo Notícia

Os últimos meses do ano trazem o clima natalino para Fortaleza. A festividade anuncia a chegada com o projeto Jingle Beat, que será inaugurado no dia 21 de outubro no shopping RioMar Kennedy. 

Com o tema "Natal luz, som e movimento", a experiência imersiva promete um espetáculo com projeções digitais, música, dança e efeitos sonoros. A vivência capta o espírito natalino por meio de quatro atrações principais.

As entradas custam a partir de R$ 40 (meia), com opção de pacotes para famílias a partir de R$ 120. 
Ingressos são gratuitos para crianças de até 3 anos e 11 meses.

Experiência tem show de luzes e espetáculo digital

O público pode acompanhar o Light Symphony, um show de luzes sincronizadas com trilhas exclusivas, além do Pixel Christmas e do Snowave, cenários inspirado no Polo Norte e nas auroras boreais.

Já o Kinectic Sound apresenta esferas de led que acompanham músicas, enquanto o Eletric Dance é um espetáculo digital temático. O Jingle Beat terá sessões até o dia 30 de dezembro, com duração de 20 minutos. 

Jingle Beat em Fortaleza

  • Quando: 21 de outubro até 30 de dezembro; terça a sexta-feira, das 14h às 22 horas; sábado, das 10h às 22 horas; domingos e feriados, das 14h às 21 horas
  • Onde: Shopping RioMar Kennedy (Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)
  • Quanto: a partir de R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira); pacotes para família por R$ 120; entrada gratuita para crianças de até 3 anos e 11 meses; bilhteria no local

agenda cultural

