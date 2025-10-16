Shopping de Fortaleza recebe experiência imersiva de Natal

RioMar Kennedy inaugura experiência com projeções digitais, música e dança; ingressos custam a partir de R$ 40

Os últimos meses do ano trazem o clima natalino para Fortaleza. A festividade anuncia a chegada com o projeto Jingle Beat, que será inaugurado no dia 21 de outubro no shopping RioMar Kennedy.

Com o tema "Natal luz, som e movimento", a experiência imersiva promete um espetáculo com projeções digitais, música, dança e efeitos sonoros. A vivência capta o espírito natalino por meio de quatro atrações principais.