Taylor Swift: por que equipe não autorizou o filme no Brasil?

Equipe de Taylor Swift não autoriza lançamento de filme no Brasil / Crédito: Mert Alas / Marcus Piggott

Após ter lançado seu 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl, a cantora Taylor Swift deixou o Brasil de fora do lançamento do filme baseado na obra sonora. O longa "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl" não estreou nos cinemas brasileiros por uma recusa do time internacional da gravadora e da própria Taylor Swift, de acordo com informações exclusivas do portal Omelete.

Redes de cinema já haviam feito anúncios semanas antes da estreia, que não se concretizou. Veja detalhes do que aconteceu. Leia mais Taylor Swift x Charli XCX: entenda a suposta rivalidade das cantoras Sobre o assunto Taylor Swift x Charli XCX: entenda a suposta rivalidade das cantoras Por que o filme de Taylor Swift não estreou no Brasil? O filme foi lançado na América do Norte normalmente e ficou em cartaz entre os dias 3 e 5 de outubro, ou seja, no fim de semana de lançamento do álbum. A previsão era de que no Brasil acontecesse o mesmo. No entanto, a equipe da cantora recusou a autorização para a projeção do longa The Life of a Showgirl, já que grande parte do conteúdo do filme, como as letras das canções, já estavam disponíveis desde o dia 5 com o lançamento no exterior, afirma o site.