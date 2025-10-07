Taylor Swift: por que equipe não autorizou o filme no Brasil?

Equipe de Taylor Swift não autoriza filme no Brasil; entendaConteúdo cinematográfico do The Life of a Showgirl foi anunciado mas não chegou aos cinemas brasileiros. Entenda o que aconteceu
Após ter lançado seu 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl, a cantora Taylor Swift deixou o Brasil de fora do lançamento do filme baseado na obra sonora.
O longa "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl" não estreou nos cinemas brasileiros por uma recusa do time internacional da gravadora e da própria Taylor Swift, de acordo com informações exclusivas do portal Omelete.
Redes de cinema já haviam feito anúncios semanas antes da estreia, que não se concretizou. Veja detalhes do que aconteceu.
Por que o filme de Taylor Swift não estreou no Brasil?
O filme foi lançado na América do Norte normalmente e ficou em cartaz entre os dias 3 e 5 de outubro, ou seja, no fim de semana de lançamento do álbum. A previsão era de que no Brasil acontecesse o mesmo.
No entanto, a equipe da cantora recusou a autorização para a projeção do longa The Life of a Showgirl, já que grande parte do conteúdo do filme, como as letras das canções, já estavam disponíveis desde o dia 5 com o lançamento no exterior, afirma o site.
Ainda, a burocracia enfrentada pelas distribuidoras brasileiras e de outros países da América do Sul, além de questões de acessibilidade, teriam sido o motivo do atraso.
Redes de cinema já tinham anunciado o filme de Taylor Swift
Cerca de dez dias antes do lançamento do The Life of a Showgirl, redes de cinema começaram a divulgação do filme em comemoração à nova era de Taylor. A rede UCI fez uma publicação com um pôster e a logo da empresa no último dia 22 de setembro.
"Swifties! Nossa nova era vai começar" [...] Mais informações em breve!", diz a publicação. A rede não fez outras postagens sobre o assunto.