Show em homenagem a Adele acontece em Fortaleza em outubro

Uma das vozes mais marcantes do pop e R&B atual, Adele será homenageada em Fortaleza com um show especial da cantora Stephanie Lii. Marcado para ocorrer no dia 11 de outubro, um sábado, o “Hello Adele Tribute” será realizado no Teatro RioMar Fortaleza.

Reunindo as canções de maior sucesso da trajetória da cantora britânica, Stepanhie se coloca na missão de levar as produções musicais e emocionar o público da capital cearense.

“Interpretar uma cantora da magnitude da Adele é mais do que um desafio artístico – é um compromisso emocional. Quando subi ao palco pela primeira vez com esse tributo, não levei só a minha voz. Levei comigo cada lágrima que já chorei ouvindo suas canções, cada mulher que reencontrei em mim em suas histórias, cada pedaço da minha jornada que, de alguma forma, ela cantou por mim”, declarou a artista gaúcha em publicação no Instagram.

Os ingressos para o “Hello Adele Tribute” em Fortaleza estão à venda no site Uhuu, com valores a partir de R$ 110 (meia-entrada) e R$ 220 (inteira).

Hello Adele Tribute em Fortaleza