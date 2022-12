João Gomes ganha prêmio de música do ano e oferece a sua avó

João Gomes, 20 anos, teve sua música “Dengo” eleita a melhor música de 2022 pela premiação Melhores do Ano, no Domingão com Huck. O evento uniu atores, cantores, apresentadores, jornalistas, diretores e outros profissionais da TV Globo em noite de homenagens neste domingo, 25.

Muito emocionado, o pernambucano recebeu o troféu e ofereceu a sua avó: “Já que eu não te dei o presente que a senhora merece, vou deixar isso aqui [troféu] para a senhora colocar na estante da casa da sua casa”.

O evento, que contemplou números musicais e momentos descontraídos, teve como candidatos na categoria “Música do Ano” João Gomes, com “Dengo”, Gloria Groove, com “Vermelho” e Ludmilla, com “Maldivas”.

Vencedores na premiação “Melhores do Ano”, na TV Globo:

Música do Ano

"Dengo" - João Gomes

Atriz de novela

Isabel Teixeira, a Maria Bruaca, de Pantanal

Ator de Novela

Murilo Benício, o Tenório, de Pantanal

Atriz Coadjuvante

Bella Campos, a Muda, de Pantanal

Ator Coadjuvante

Osmar Prado, o Velho do Rio, de Pantanal

Novela do Ano

Pantanal

Série do Ano

Sob Pressão (5ª Temporada)

Atriz de série

Marjorie Estiano, a Carolina, de Sob Pressão

Ator de série

Júlio Andrade, o Evandro, de Sob Pressão

Jornalismo

William Bonner

Humor - Troféu Paulo Gustavo

Tatá Werneck

