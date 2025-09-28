Taylor Swift: o que esperar do álbum The Life of a Showgirl

A cantora Taylor Swift contou detalhes do álbum The Life of a Showgirl e confirma músicas mais pop e para cima / Crédito: Mert Alas / Marcus Piggott

No mundo pop contemporâneo, a cantora americana Taylor Swift é considerada uma das maiores do ramo. E o que ela prepara para outubro de 2025 já acende curiosidade nos fãs, nos críticos e nos analistas de mercado. Seu 12° álbum de estúdio, "The Life of a Showgirl", será lançado no dia 3 de outubro de 2025.

A seguir, O POVO selecionou curiosidades sobre o novo álbum da cantora pop. The Life of a Showgirl: curiosidades do novo álbum de Taylor Swift Um anúncio cinematográfico e simbólico A revelação do álbum não veio por um post comum, mas por meio de uma aparição no podcast "New Heights", apresentado por Travis Kelce, jogador de futebol e noivo da artista; e seu irmão Jason Kelce. Foi ali que Taylor abriu uma mala verde, tirou um disco e revelou o título "The Life of a Showgirl". Logo em seguida, publicou a capa oficial: nela, Taylor aparece parcialmente submersa, em uma banheira, com um look reluzente. De acordo com a cantora, a imagem dialoga com a forma como ela "terminava o dia" durante os momentos de sua turnê mundial "The Eras Tour".

Além disso, ela não economizou em formatos e edições especiais: já foram anunciadas versões em vinil com poemas exclusivos, novas capas como a edição “Crowd Is Your King” e pacotes visuais ricos para colecionadores. "The Life of a Showgirl" não terá versão deluxe nem músicas extras, apesar de suas inúmera versões e formatos. A decisão surpreendeu parte do público, especialmente após "The Tortured Poets Department", último álbum da cantora de 2024, trazer 31 faixas. Estética, influências e identidade visual Uma palavra aparece frequentemente nas análises desse novo trabalho: burlesco. Em "The Life of a Showgirl", Taylor mistura o brilho teatral dos palcos com a elegância refinada de cabarés antigos, em uma estética de espetáculo e sensualidade.

As cores laranja e turquesa são constantes nos teasers e capas, e alguns fãs especulam ser uma referência à Estátua da Liberdade e seu processo de oxidação: por ser de cobre, a escultura era inicialmente alaranjada, mudando sua cor para o verde após anos de exposição à natureza. Essa ideia abriu margem para o público citar o vestido usado pela atriz Blake Lively no Met Gala 2022, que segue a mesma lógica da Estátua. A americana foi amiga próxima da cantora, porém mantiveram distância após a polêmica disputa judicial entre Lively e o diretor Justin Baldoni, o que muitos sugerem ser o tema da música "Ruin the Friendship" do novo álbum.