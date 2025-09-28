Taylor Swift: o que esperar do álbum The Life of a Showgirl

The Life of a Showgirl: o que esperar do novo álbum de Taylor SwiftO álbum The Life of a Showgirl estreia dia 3 de outubro nas plataformas digitais. Confira curiosidades e detalhes sobre o novo lançamento de Taylor Swift
No mundo pop contemporâneo, a cantora americana Taylor Swift é considerada uma das maiores do ramo. E o que ela prepara para outubro de 2025 já acende curiosidade nos fãs, nos críticos e nos analistas de mercado.
Seu 12° álbum de estúdio, "The Life of a Showgirl", será lançado no dia 3 de outubro de 2025.
A seguir, O POVO selecionou curiosidades sobre o novo álbum da cantora pop.
The Life of a Showgirl: curiosidades do novo álbum de Taylor Swift
Um anúncio cinematográfico e simbólico
A revelação do álbum não veio por um post comum, mas por meio de uma aparição no podcast "New Heights", apresentado por Travis Kelce, jogador de futebol e noivo da artista; e seu irmão Jason Kelce. Foi ali que Taylor abriu uma mala verde, tirou um disco e revelou o título "The Life of a Showgirl".
Logo em seguida, publicou a capa oficial: nela, Taylor aparece parcialmente submersa, em uma banheira, com um look reluzente. De acordo com a cantora, a imagem dialoga com a forma como ela “terminava o dia” durante os momentos de sua turnê mundial "The Eras Tour".
Além disso, ela não economizou em formatos e edições especiais: já foram anunciadas versões em vinil com poemas exclusivos, novas capas como a edição “Crowd Is Your King” e pacotes visuais ricos para colecionadores.
"The Life of a Showgirl" não terá versão deluxe nem músicas extras, apesar de suas inúmera versões e formatos. A decisão surpreendeu parte do público, especialmente após "The Tortured Poets Department", último álbum da cantora de 2024, trazer 31 faixas.
Estética, influências e identidade visual
Uma palavra aparece frequentemente nas análises desse novo trabalho: burlesco. Em "The Life of a Showgirl", Taylor mistura o brilho teatral dos palcos com a elegância refinada de cabarés antigos, em uma estética de espetáculo e sensualidade.
As cores laranja e turquesa são constantes nos teasers e capas, e alguns fãs especulam ser uma referência à Estátua da Liberdade e seu processo de oxidação: por ser de cobre, a escultura era inicialmente alaranjada, mudando sua cor para o verde após anos de exposição à natureza.
Essa ideia abriu margem para o público citar o vestido usado pela atriz Blake Lively no Met Gala 2022, que segue a mesma lógica da Estátua.
A americana foi amiga próxima da cantora, porém mantiveram distância após a polêmica disputa judicial entre Lively e o diretor Justin Baldoni, o que muitos sugerem ser o tema da música "Ruin the Friendship" do novo álbum.
Taylor Swift, no entanto, não se pronunciou sobre os rumores. A cantora segue postando vídeos em suas redes sociais sobre o processo de criação do disco.
"Eu simplesmente sempre gostei [de laranja]. Ele parece como minha vida tem sido energeticamente. E esse álbum é sobre o que estava acontecendo atrás das cortinas em minha vida interior durante essa turnê [The Eras Tour], que foi tão exuberante, elétrica e vibrante”, a popstar explica.
Parceiros antigos voltam à cena
Depois de um álbum como "The Tortured Poets Department", de 2024, que mergulhava em introspecção e poesia dolorosa em suas músicas, Taylor Swift faz um retorno ao pop mais vibrante e enérgico nesta nova fase.
Ela retoma a parceria com os produtores Max Martin e Shellback, com quem trabalhou nos discos "Red", "1989" e "Reputation". "Basicamente, nós nunca tínhamos feito um álbum só nós três. Nós não trabalhávamos juntos há sete ou oito anos e há algo neles. Eles são gênios, de maneiras diferentes, então trabalhar com eles de novo foi absolutamente incrível”, conta a cantora em sua redes sociais.
A gravação do álbum ocorreu entre maio e agosto de 2024, durante a etapa europeia da "The Eras Tour", em um processo criativo que cruzou turnê e estúdio.
A dupla de fotógrafos Mert Alas & Marcus Piggott foi responsável pela imagem oficial e em entrevistas, Taylor descreveu essa era como luxuosa, com muitos detalhes visuais: mais imagens do que jamais planejado, embalagens de alto brilho, poemas especiais em cada vinil e fotocards exclusivos.
Jack Antonoff, produtor e compositor que produz álbuns com a cantora desde 2014 estará fora do novo disco. Os dois venceram a categoria "Álbum do ano" do Grammy com "1989", "folklore" e "Midnights".
A presença da dona do hit "Expresso", Sabrina Carpenter, aparece apenas em "The Life of a Showgirl", faixa-título. O restante do disco é centrado em Taylor e o que acontece por trás do palco.
Inspiração em Shakespeare e alusão à Elizabeth Taylor
A faixa de abertura, "The Fate of Ophelia", é o primeiro single confirmado do álbum e carrega uma forte inspiração literária. Taylor revelou no podcast New Heights que buscou referências na peça Hamlet, de William Shakespeare.
A personagem Ofélia, que morre afogada após sofrer uma instabilidade emocional, se tornou um símbolo de fragilidade e vulnerabilidade feminina, constantemente reinterpretada pela literatura e pelas artes.
Uma das faixas mais comentadas da tracklist é "Elizabeth Taylor", que possivelmente faz referência à icônica atriz de Hollywood.
Elizabeth foi a primeira estrela do cinema a assinar um contrato milionário, em 1963, para protagonizar Cleópatra. Sua trajetória de sucesso precoce, amores conturbados e exposição midiática encontra paralelos com a vida de Taylor Swift.
O primeiro projeto após batalha judicial
"The Life of a Showgirl" também carrega um peso simbólico: é o primeiro lançamento depois da vitória de Taylor na disputa pelas masters de seus seis primeiros álbuns.
Essa conquista, obtida após anos de embargo com a Big Machine Records e com Scooter Braun, garantiu à cantora o controle total sobre sua discografia.
A luta gerou o projeto "Taylor’s Version", no qual ela regravou grande parte de seus discos para recuperar os direitos sobre suas músicas. Agora, com esse ciclo encerrado, Swift tem o controle integral de sua obra, desde produção até distribuição.
Fora do Grammy 2026
O lançamento em 3 de outubro, embora estratégico para o mercado de fim de ano, deixa The Life of a Showgirl fora da corrida para o Grammy 2026. O período de elegibilidade da premiação encerra em 30 de agosto de 2025.
Isso significa que o álbum só poderá concorrer em 2027, o que diminui a pressão inicial por prêmios, mas mantém a expectativa elevada entre fãs e críticos. Enquanto isso, artistas como Kendrick Lamar, Lady Gaga, Justin Bieber e Sabrina Carpenter ganham espaço para dominar as indicações na próxima edição.
Para a comunidade swiftie, a notícia pode ser decepcionante, mas também abre margem para que o álbum amadureça junto ao público antes de disputar as principais categorias da indústria musical.
Experiência multiplataforma: cinema, poesia e show
Taylor Swift vai além das plataformas convencionais. Entre 3 e 5 de outubro, acontecerá o evento cinematográfico "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl".
O filme de 89 minutos incluirá o videoclipe de "The Fate of Ophelia", imagens de bastidores e explicações sobre as inspirações de cada música. No Brasil, já foi confirmado que a rede Cinépolis e UCI exibirá o evento cinematográfico.
Além disso, os vinis trazem um poema secreto escrito por Taylor em capas ou edições limitadas. Com tantos elementos extras edições alternativas, poesias e exibição nos cinemas, "The Life of a Showgirl" promete ser uma experiência sensorial completa, não apenas sonora.
TrackList do álbum "The Life of a Showgirl"
1. “The Fate of Ophelia”
2. “Elizabeth Taylor”
3. “Opalite”
4. “Father Figure”
5. “Eldest Daughter”
6. “Ruin the Friendship”
7. “Actually Romantic”
8. “Wi$h Li$t”
9. “Wood”
10. “Canceled!”
11. “Honey”
12. “The Life of a Showgirl” feat. Sabrina Carpenter