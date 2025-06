Blake Lively comemora vitória na Justiça contra Justin Baldoni

A atriz Blake Lively comemorou publicamente a rejeição do processo de difamação movido por Justin Baldoni contra ela e o marido Ryan Reynolds, ator de “DeadPool”. Em uma publicação nos stories do Instagram, Blake escreveu: “Como tantas outras, senti a dor de enfrentar um processo retaliatório. Com amor e gratidão por todos que ficaram ao meu lado: muitos de vocês que conheço, muitos que não. Mas nunca deixarei de agradecer ou lutar por vocês”.

A manifestação veio após decisão da Justiça americana que considerou improcedente a ação de US$ 400 milhões (cerca de R$ 2,2 bilhões) aberta por Baldoni. O ator e diretor alegava que o casal tentou destruir sua reputação durante a produção do filme "É Assim que Acaba”, lançado em agosto de 2024. A produção é baseada no “best-seller” da autora Colleen Hoover, que explora temas como relacionamento abusivo e superação.