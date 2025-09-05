Taylor Swift no Super Bowl? Fãs indicam pistas e cenário positivo para show em 2026

A cantora Taylor Swift esteve no Brasil em 2023 para shows da "The Eras Tour". Agora, a artista entra em uma nova era: "The Life of a Showgirl" / Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP

Após bater o recorde de turnê musical com maior bilheteria da história com a The Eras Tour, a cantora Taylor Swift pode estar prestes a subir ao palco mais cobiçado do entretenimento esportivo: o show de intervalo do Super Bowl. A final da liga de futebol americano dos Estados Unidos, a NFL (National Football League), será realizada em 2026, e rumores apontam que Swift deve ser a atração principal da 60ª edição do evento.

A cada ano, o nome da artista aparece entre os possíveis cotados para o halftime show, embora ela nunca tenha manifestado publicamente o desejo de se apresentar. No entanto, o cenário parece ter mudado. Taylor Swift já surpreendeu fã no Hospital Pediátrico de Kansas com presente de Natal avaliado em R$ 27 mil Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP Os rumores sobre a apresentação de Taylor no Super Bowl ganharam força após o anúncio de seu novo projeto, The Life Of A Show Girl, em 12 de agosto. Desde então, a mídia norte-americana e os fãs, em especial os brasileiros, passaram a identificar possíveis pistas deixadas pela cantora em entrevistas. O POVO reuniu tudo que já se sabe e tudo que é especulado sobre o assunto, confira:

Comissário da NLF elogia Taylor e diz que "adoraria" que ela se apresentasse: "É um talvez" Na quarta-feira, 3, o comissário da NFL, Roger Goodell, comentou os rumores de que Taylor seria o grande nome do show de intervalo do próximo ano. Ao programa Today, da NBC, ele disse: "Sempre adoraríamos que Taylor se apresentasse. Ela é um talento muito especial e, obviamente, seria bem-vinda a qualquer momento" Roger Goodell, comissário da NFL Quando questionado se isso significava uma confirmação, Goodell se esquivou: "Não posso te dizer nada sobre isso", disse ele. "É um talvez." O empresário ainda afirmou que está 'esperando seu amigo Jay-Z' para ter informações sobre a escalação da apresentação.

Embora não haja confirmação oficial por parte da NFL ou da equipe de Taylor Swift, o cenário mais recente da carreira da artista aponta para a possibilidade real de sua participação no evento. Fato inclusive pontuado pela revista Billboard ao publicar sobre a possibilidade de Taylor comandar o show do próximo ano. Se confirmada, a apresentação marcaria um dos momentos mais esperados pelos fãs da cantora nos últimos anos e seria mais um marco na história da música pop.



Taylor recupera direitos autorais sobre seus primeiro álbuns

Um dos principais fatores que podem ter impedido Swift de aceitar convites anteriores para o Super Bowl foi a batalha pelos direitos autorais das gravações originais dos seis primeiros álbuns da cantora. Em 2022, fontes ouvidas pelo site TMZ afirmaram que a cantora teria recusado a proposta de se apresentar no evento para focar nas regravações dos discos. "Fontes com conhecimento direto sobre o show do intervalo do Super Bowl nos disseram que Swift foi procurada meses atrás pelos responsáveis do evento, que perguntaram se ela toparia ser a atração principal.