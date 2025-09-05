Taylor Swift no Super Bowl? Fãs indicam pistas e cenário positivo para show em 2026

Taylor Swift no Super Bowl? Fãs indicam pistas e cenário positivo para show em 2026Embora não haja confirmação oficial por parte da NFL ou da equipe da cantora, fãs apontam movimentações recentes que indicam a possibilidade real de sua participação no evento
Após bater o recorde de turnê musical com maior bilheteria da história com a The Eras Tour, a cantora Taylor Swift pode estar prestes a subir ao palco mais cobiçado do entretenimento esportivo: o show de intervalo do Super Bowl.
A final da liga de futebol americano dos Estados Unidos, a NFL (National Football League), será realizada em 2026, e rumores apontam que Swift deve ser a atração principal da 60ª edição do evento.
A cada ano, o nome da artista aparece entre os possíveis cotados para o halftime show, embora ela nunca tenha manifestado publicamente o desejo de se apresentar. No entanto, o cenário parece ter mudado.
Os rumores sobre a apresentação de Taylor no Super Bowl ganharam força após o anúncio de seu novo projeto, The Life Of A Show Girl, em 12 de agosto. Desde então, a mídia norte-americana e os fãs, em especial os brasileiros, passaram a identificar possíveis pistas deixadas pela cantora em entrevistas.
O POVO reuniu tudo que já se sabe e tudo que é especulado sobre o assunto, confira:
Comissário da NLF elogia Taylor e diz que "adoraria" que ela se apresentasse: "É um talvez"
Na quarta-feira, 3, o comissário da NFL, Roger Goodell, comentou os rumores de que Taylor seria o grande nome do show de intervalo do próximo ano. Ao programa Today, da NBC, ele disse:
"Sempre adoraríamos que Taylor se apresentasse. Ela é um talento muito especial e, obviamente, seria bem-vinda a qualquer momento"
Roger Goodell, comissário da NFL
Quando questionado se isso significava uma confirmação, Goodell se esquivou: "Não posso te dizer nada sobre isso", disse ele. "É um talvez." O empresário ainda afirmou que está 'esperando seu amigo Jay-Z' para ter informações sobre a escalação da apresentação.
Embora não haja confirmação oficial por parte da NFL ou da equipe de Taylor Swift, o cenário mais recente da carreira da artista aponta para a possibilidade real de sua participação no evento.
Fato inclusive pontuado pela revista Billboard ao publicar sobre a possibilidade de Taylor comandar o show do próximo ano.
Se confirmada, a apresentação marcaria um dos momentos mais esperados pelos fãs da cantora nos últimos anos e seria mais um marco na história da música pop.
Taylor recupera direitos autorais sobre seus primeiro álbuns
Um dos principais fatores que podem ter impedido Swift de aceitar convites anteriores para o Super Bowl foi a batalha pelos direitos autorais das gravações originais dos seis primeiros álbuns da cantora.
Em 2022, fontes ouvidas pelo site TMZ afirmaram que a cantora teria recusado a proposta de se apresentar no evento para focar nas regravações dos discos.
"Fontes com conhecimento direto sobre o show do intervalo do Super Bowl nos disseram que Swift foi procurada meses atrás pelos responsáveis do evento, que perguntaram se ela toparia ser a atração principal.
Segundo essas fontes, Taylor deixou claro que não queria se apresentar antes de concluir a regravação de seus primeiros seis álbuns", divulgou o portal de notícias.
Em maio de 2025, porém, Taylor recuperou os direitos de suas gravações originais após anos de disputa envolvendo sua antiga gravadora, a Big Machine Records, o empresário Scooter Braun e a empresa de investimentos Shamrock Capital.
Com os masters sob seu controle, o caminho estaria livre para a cantora aceitar o convite da Roc Nation, responsável pela curadoria do Apple Music Halftime Show.
Taylor Swift fez anúncio de novo álbum em podcast de futebol americano
Taylor Swift é conhecida no mercado por suas estratégias de divulgação altamente planejadas. O anúncio de seu 12º álbum de estúdio foi feito no podcast New Heights, apresentado por seu noivo, Travis Kelce, jogador do Kansas City Chiefs, e pelo irmão dele, Jason Kelce.
O programa, focado no universo do futebol americano, seria um espaço incomum para anúncios musicais — o que levou fãs a verem a escolha como mais uma pista.
O relacionamento entre Swift e Travis, iniciado em 2023, coincidiu com uma explosão de interesse pela NFL entre novos públicos. Conforme a Apex Marketing, a presença da artista nos jogos gerou mais de US$ 1 bilhão em impacto para a liga, com aumento de audiência, engajamento digital e venda de produtos, principalmente entre mulheres e jovens.
Durante o episódio do podcast, a cantora mencionou seu histórico distante do esporte e destacou seu interesse pelos shows do intervalo do Super Bowl, ainda que tenha confessado não acompanhar os jogos ao longo da infância e adolescência.
"Minha relação com esportes era assim: cresci na Pensilvânia ouvindo meu pai gritar para a TV assistindo aos Eagles. Eu ficava no quarto tocando violão, aprendendo instrumentos, tocando piano. Ia a eventos esportivos para cantar o hino nacional. Conheço todos os shows do intervalo do Super Bowl"
Taylor Swift
Numerologia, relação com pai, referências sutis que podem indicar novo show de Taylor
A entrevista também chamou atenção por possíveis easter eggs Segredos ou informações ocultas em sistemas virtuais — como músicas, filmes, websites, jogos eletrônicos, entre outros — que, por vezes, possuem caráter humorístico e podem ser interpretados de diferentes maneiras e segue sendo analisada por fãs ao defenderem a possibilidade da artista, enfim, comandar o Super Bowl.
No podcast, Swift mencionou ainda que fala sobre sourdough (fermento natural, em tradução livre) em ‘60% do tempo’. A declaração não passou despercebida pelos fãs, que rapidamente associaram a fala ao fato de que ‘Sourdough Sam’ ser o nome do mascote da equipe de futebol americano San Francisco 49ers, cujo estádio, o Levi’s Stadium, será o palco do Super Bowl 60, em 2026.
Outro detalhe foi a repetição do número 47. Taylor agradeceu Jason Kelce por gritar por "47 segundos" durante sua apresentação como convidada e afirmou, que esteve em "47 mil países" com sua turnê.
O número coincide ainda com o 47º show da The Eras Tour, realizado no Levi’s Stadium, o mesmo do Super Bowl. Coincidência ou estratégia de marketing para os fãs mais atentos?Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente