Travis Kelce: o dia em que noivo de Taylor Swift pediu desculpas ao Brasil e outras 5 curiosidades

Reprodução Instagram/@taylorswift Taylor Swift anunciou o noivado com Travis Kelce em 26 de agosto "Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar." Com essa frase divertida e cinco fotos no Instagram, Taylor Swift anunciou seu noivado com o jogador de futebol americano Travis Kelce, criando uma onda de reações emocionadas entre os fãs nas redes sociais.

A postagem de terça-feira (26), que fazia referência à brincadeira dos fãs sobre o perfil de Swift que os lembra uma professora, já soma mais de 18 milhões de curtidas na rede social. Nas imagens, o astro da NFL aparece ajoelhado, fazendo o pedido de casamento, enquanto Swift responde com um abraço e sorriso emocionado. Em outra foto, a cantora exibe o anel de noivado — um diamante em corte almofada, com aro de ouro e estilo vintage. Kelce, de 35 anos, é tight end do Kansas City Chiefs — posição que atua principalmente como recebedor e bloqueador nas jogadas ofensivas. Ele está em relacionamento com Taylor desde 2023. Além de compartilhar os holofotes com uma das maiores estrelas do pop, o jogador também acumula episódios curiosos e declarações que marcaram sua carreira.

1. Pedido de desculpas ao Brasil Em maio, Travis Kelce provocou repercussão ao comentar sobre a abertura da temporada 2025 da NFL, que será disputada em São Paulo no dia 5 de setembro, entre Chiefs e Los Angeles Chargers. No podcast apresentado com seu irmão Jason Kelce, o jogador disse não estar animado em jogar em um clima quente e úmido. "Tem algo em chegar mais perto do equador que não me dá vontade de colocar o uniforme. Já estive em Jacksonville, em setembro, e aquilo é horrível", afirmou.

A fala gerou reação de torcedores brasileiros, e Kelce voltou atrás: "Quero deixar claro que estou empolgado com o jogo internacional. Só não me dou bem com calor. Se pareceu que eu não estava animado, peço desculpas. Estou, sim. Vai ser um desafio enorme contra os Chargers, e mal posso esperar para estar no Brasil", disse. Além de se desculpar, o astro revelou que vai se preparar com uniformes extras e até quatro pares de chuteiras para lidar com o suor. "Sou um cara peludo, e eu e o calor não nos damos bem", brincou. 2. Presença no entretenimento Youtube E! Entertainment/Reprodução Antes de se envolver com Taylor Swift, Travis Kelce já havia se aventurado no mundo do entretenimento. Em 2016, ele estrelou o reality show de namoro Catching Kelce, transmitido pelo canal E!.

No programa, 50 mulheres, cada uma representando um Estado dos EUA, competiam pela atenção do jogador. Ao longo de sete episódios, Kelce eliminava semanalmente as participantes até escolher a vencedora. Apesar de sua popularidade, o programa teve uma recepção mista e não foi renovado para uma segunda temporada. Além disso, em 2020, Kelce participou do reality show Celebrity Show-Off, transmitido pelo canal TBS. Neste programa, celebridades competiam para criar o conteúdo digital mais popular, com seus vídeos sendo avaliados com base em visualizações e engajamento. Kelce foi um dos participantes que se destacou, competindo ao lado de outras figuras públicas. Hoje, Travis Kelce divide um podcast com o irmão Jason Kelce, também jogador da NFL, chamado New Heights (em português, 'Novos Patamares'), onde comentam sobre futebol americano, bastidores da liga e experiências pessoais, sempre com muito bom humor e momentos descontraídos que revelam o lado mais humano e divertido dos atletas.