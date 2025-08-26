Travis Kelce: quem é o noivo de Taylor Swift? Veja curiosidades

Travis Kelce, o noivo de Taylor Swift, é jogador de destaque da NFL / Crédito: Mikayla Schmidt

A cantora e compositora Taylor Swift e o jogador de futebol americano Travis Kelce anunciaram o seu noivado nas redes sociais nesta terça, 26. O pedido foi feito num jardim decorado para o momento. “Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar”, brincam na legenda da postagem compartilhada com sequência de fotos do momento.

O casal tornou sua relação pública em 2023, durante a The Eras Tour, turnê mundial de Swift, considerada a mais lucrativa da história da música ao arrecadar 2 bilhões de dólares (R$ 10,8 bilhões). Os dois eram vistos apoiando um ao outro em shows da cantora e jogos da National Football League (NFL), nos quais jogava pelo Kansas City Chiefs. Saiba mais sobre o jogador com fatos e curiosidades: Travis Kelce, noivo de Taylor Swift: curiosidades e fatos Travis Michael Kelce nasceu em Ohio, nos EUA, em 5 de outubro de 1989: ele tem 35 anos de idade , assim como a cantora, nascida em 13 de dezembro do mesmo ano;

, assim como a cantora, nascida em 13 de dezembro do mesmo ano; É considerado um dos maiores nomes da história da NF : seus feitos como tight end fez com que se tornasse um dos melhores de todos os tempos na posição com o time de futebol americano Kansas City Chiefs, onde joga desde 2013;

: seus feitos como tight end fez com que se tornasse um dos melhores de todos os tempos na posição com o time de futebol americano Kansas City Chiefs, onde joga desde 2013; Foi eleito dez vezes para o Pro Bowl, o Jogo das Estrelas da National Football League;

Já conquistou três títulos no Super Bowl : uma delas foi ano passado, no qual Taylor e Travis se beijaram, após o jogador receber o trófeu Vince Lombardi, a taça da equipe vencedora, e fazer seu discurso no palco;

: uma delas foi ano passado, no qual Taylor e Travis se beijaram, após o jogador receber o trófeu Vince Lombardi, a taça da equipe vencedora, e fazer seu discurso no palco; Apresenta um podcast com seu irmão, Jason Kelce: o New Heights exibe episódios semanais, onde os irmãos debatem sobre NFL e outros assuntos. No último episódio, Taylor foi convidada para anunciar seu novo álbum, “The Life of a Showgirl”, sendo essa a sua primeira participação em um podcast; Em sete temporadas consecutivas de Super Bowl, acumulou mais de 1.000 jardas recebidas , unidade de medida para o avanço da bola do jogador em campo;

, unidade de medida para o avanço da bola do jogador em campo; Em brincadeira, escolheu beijar Taylor: durante entrevista em 2016, Travis foi questionado sobre quem casaria, beijaria e mataria entre Ariana Grande, Katy Perry e Taylor Swift. Em seu último álbum, “The Tortured Poets Department”, a cantora brinca com o trecho na música “So High School”, escrita para o, agora, noivo;

Seu irmão, Jason, também é um jogador de futebol americano, mas se aposentou em 2024: os irmãos chegaram a se enfrentar na final do Super Bowl de 2023, na qual o Chiefs ganhou de 38 a 35 do Philadelphia. Taylor Swift e Travis Kelce estão noivos Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift