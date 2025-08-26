Travis Kelce: quem é o noivo de Taylor Swift? Veja curiosidades

Travis Kelce: conheça curiosidades sobre o noivo de Taylor SwiftA cantora e o jogador de futebol americano anunciaram o noivado nesta terça-feira, 26; saiba mais
A cantora e compositora Taylor Swift e o jogador de futebol americano Travis Kelce anunciaram o seu noivado nas redes sociais nesta terça, 26. O pedido foi feito num jardim decorado para o momento.
“Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar”, brincam na legenda da postagem compartilhada com sequência de fotos do momento.
O casal tornou sua relação pública em 2023, durante a The Eras Tour, turnê mundial de Swift, considerada a mais lucrativa da história da música ao arrecadar 2 bilhões de dólares (R$ 10,8 bilhões).
Os dois eram vistos apoiando um ao outro em shows da cantora e jogos da National Football League (NFL), nos quais jogava pelo Kansas City Chiefs.
Saiba mais sobre o jogador com fatos e curiosidades:
Travis Kelce, noivo de Taylor Swift: curiosidades e fatos
- Travis Michael Kelce nasceu em Ohio, nos EUA, em 5 de outubro de 1989: ele tem 35 anos de idade, assim como a cantora, nascida em 13 de dezembro do mesmo ano;
- É considerado um dos maiores nomes da história da NF: seus feitos como tight end fez com que se tornasse um dos melhores de todos os tempos na posição com o time de futebol americano Kansas City Chiefs, onde joga desde 2013;
- Foi eleito dez vezes para o Pro Bowl, o Jogo das Estrelas da National Football League;
- Já conquistou três títulos no Super Bowl: uma delas foi ano passado, no qual Taylor e Travis se beijaram, após o jogador receber o trófeu Vince Lombardi, a taça da equipe vencedora, e fazer seu discurso no palco;
- Apresenta um podcast com seu irmão, Jason Kelce: o New Heights exibe episódios semanais, onde os irmãos debatem sobre NFL e outros assuntos. No último episódio, Taylor foi convidada para anunciar seu novo álbum, “The Life of a Showgirl”, sendo essa a sua primeira participação em um podcast;
- Em sete temporadas consecutivas de Super Bowl, acumulou mais de 1.000 jardas recebidas, unidade de medida para o avanço da bola do jogador em campo;
- Em brincadeira, escolheu beijar Taylor: durante entrevista em 2016, Travis foi questionado sobre quem casaria, beijaria e mataria entre Ariana Grande, Katy Perry e Taylor Swift. Em seu último álbum, “The Tortured Poets Department”, a cantora brinca com o trecho na música “So High School”, escrita para o, agora, noivo;
- Seu irmão, Jason, também é um jogador de futebol americano, mas se aposentou em 2024: os irmãos chegaram a se enfrentar na final do Super Bowl de 2023, na qual o Chiefs ganhou de 38 a 35 do Philadelphia.
Travis Kelce e Taylor Swift: relembre a história do casal
Antes de Kelce, Taylor terminou um relacionamento de seis anos com o ator britânico Joe Alwyn e teve um rápido caso com o cantor Matty Healy, da banda The 1975. Acredita-se que os dois foram as inspirações por trás das músicas de término do seu último álbum, “The Tortured Poets Department”.
O romance entre os dois começou durante um dos shows da Eras Tour, no período em que passava pelos EUA.
Travis contou que não conseguiu falar com a cantora, que fazia repouso vocal antes e depois das três horas de performance. Ele tinha a intenção de passar o seu telefone para a cantora por miçangas em uma pulseira de amizade. O acessório é comum entre os fãs, que produziam em casa para trocar nas filas com outras pessoas.
O casal assumiu o namoro em setembro de 2023, durante um jogo do Kansas City Chiefs. A cantora compareceu ao jogo para assistir Kelce em campo. O fato foi confirmado por Taylor em entrevista para a revista Time, em dezembro daquele ano.
Os dois estão juntos desde então, com direito a músicas românticas! “So High School”, usada no anúncio de noivado, e “The Alchemy” são as duas faixas dedicadas ao jogador.