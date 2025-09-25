Dores de cabeça persistentes levaram a diagnóstico do filho de Safadão e Mileide

O cearense Yhudy Lima, filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile, é diagnosticado com tumor no crânio aos 14 anos após ter dores de cabeça persistentes

Conforme comunicado nas redes sociais dos pais, a descoberta do diagnóstico de Yhudy Lima , 14 anos, se deu a partir de queixas persistentes de dor de cabeça.

Após passar por uma cirurgia de emergência na sexta-feira, 19, o filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile foi diagnosticado com um tumor no crânio.

"Exames constataram um tumor ósseo no osso parietal do crânio", revela o texto, que afirma que os indícios é de que o tumor seja benigno, não sendo necessário tratamentos complementares como a quimioterapia. O resultado da biópsia ainda não foi recebido.

O jovem cearense recebeu alta hospitalar na segunda-feira, 22, e está em recuperação em casa. No pronunciamento, o ex-casal pede ainda respeito à privacidade da família. "A prioridade, neste momento, é que ele receba os cuidados necessários e todo o apoio para retormar gradualmente sua rotina.".

Yhudy Lima é o único filho de Wesley Safadão com a influenciadora Mileide Mihaile. Ele tem ainda dois irmãos mais novos, frutos do casamento de Safadão com Thyane Dantas.