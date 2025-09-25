Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Doce Maravilha: veja como assistir shows de Liniker e Ney ao vivo

Com show de Liniker, Festival Doce Maravilha será transmitido na TV

Com shows inéditos no sábado, 27, e domingo, 28, o canal Multishow irá transmitir o festival carioca Doce Maravilha
Autor Sofia Herrero
Autor
Sofia Herrero Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Reunindo diversos nomes da música brasileira, o festival Doce Maravilha 2025 terá cobertura televisiva para quem não pode comparecer ao Jockey Club, no Rio de Janeiro.

Com shows neste sábado, 27, e domingo, 28, o festival reúne mais de 40 artistas brasileiros, com destaque para o show conjunto de Marisa Monte e Ney Matogrosso, e a celebração de um ano do álbum Caju, de Liniker, que contará com participações de Lulu Santos, Pabllo Vittar, Priscila Senna, Melly e BaianaSystem.

A Multishow anunciou que irá transmitir o evento na íntegra, com exceção da sexta-feira, 26, que terá shows do grupo CPM 22 e ForFun.

No sábado, 27, a transmissão tem início às 17h40min, trazendo, nesta ordem: Lamparina convida Mariana Aydar; Erasmo Imperial - Orquestra Imperial, Gaby Amarantos e Jota.pê; BaianaSystem apresenta Lundu Rock Show; e Ney Matogrosso convida Marisa Monte.

No domingo, 28, a transmissão começa a partir das 16h30min, com a seguinte ordem de shows: Pretinho da Serrinha convida Paulinho Moska; Nando Reis & Samuel Rosa; Zeca Pagodinho convida Martinho da Vila & Alcione; DJ set com Nelson Motta; Liniker celebra 1 ano de Caju com Lulu Santos, Pabllo Vittar, Priscila Senna, Melly e BaianaSystem.

Saiba mais sobre o festival Doce Maravilha

Em sua 3ª edição, o festival Doce Maravilha tem como objetivo celebrar a diversidade, os diferentes ritmos e gerações da música brasileira.

A curadoria é assinada por Nelson Motta, jornalista e produtor musical referência no cenário cultural do País, que este ano, aos 80 anos. Ele também sobe ao palco com um set de DJ.

Nas edições passadas, o festival contou com mais de 40 artistas em seu line-up, apostando em shows especiais, encontros inéditos e homenagens como parte do conceito do evento.

Leia mais

Confira a ordem dos shows transmitidos pelo Multishow:

Sábado, 27, a partir das 17h40min:

  • Lamparina convida Mariana Aydar
  • Erasmo Imperial: Orquestra Imperial, Gaby Amarantos e Jota.pê
  • BaianaSystem apresenta Lundu Rock Show
  • Ney Matogrosso convida Marisa Monte

Domingo, 28, a partir das 16h30min:

  • Pretinho da Serrinha convida Paulinho Moska
  • Nando Reis & Samuel Rosa
  • Zeca Pagodinho convida: Martinho da Vila & Alcione
  • DJ set com Nelson Motta
  • Liniker celebra: 1 ano de CAJU com Lulu Santos, Pabllo Vittar, Priscila Senna, Melly e BaianaSystem

Festival Doce Maravilha no Multishow

  • Quando: sábado, 27, e domingo, 28
  • Onde: Canal Multishow (exclusivo para assinantes; disponível no Globoplay)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar