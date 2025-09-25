Doce Maravilha: veja como assistir shows de Liniker e Ney ao vivo

Com show de Liniker, Festival Doce Maravilha será transmitido na TVCom shows inéditos no sábado, 27, e domingo, 28, o canal Multishow irá transmitir o festival carioca Doce Maravilha
Reunindo diversos nomes da música brasileira, o festival Doce Maravilha 2025 terá cobertura televisiva para quem não pode comparecer ao Jockey Club, no Rio de Janeiro.
Com shows neste sábado, 27, e domingo, 28, o festival reúne mais de 40 artistas brasileiros, com destaque para o show conjunto de Marisa Monte e Ney Matogrosso, e a celebração de um ano do álbum Caju, de Liniker, que contará com participações de Lulu Santos, Pabllo Vittar, Priscila Senna, Melly e BaianaSystem.
A Multishow anunciou que irá transmitir o evento na íntegra, com exceção da sexta-feira, 26, que terá shows do grupo CPM 22 e ForFun.
No sábado, 27, a transmissão tem início às 17h40min, trazendo, nesta ordem: Lamparina convida Mariana Aydar; Erasmo Imperial - Orquestra Imperial, Gaby Amarantos e Jota.pê; BaianaSystem apresenta Lundu Rock Show; e Ney Matogrosso convida Marisa Monte.
No domingo, 28, a transmissão começa a partir das 16h30min, com a seguinte ordem de shows: Pretinho da Serrinha convida Paulinho Moska; Nando Reis & Samuel Rosa; Zeca Pagodinho convida Martinho da Vila & Alcione; DJ set com Nelson Motta; Liniker celebra 1 ano de Caju com Lulu Santos, Pabllo Vittar, Priscila Senna, Melly e BaianaSystem.
Saiba mais sobre o festival Doce Maravilha
Em sua 3ª edição, o festival Doce Maravilha tem como objetivo celebrar a diversidade, os diferentes ritmos e gerações da música brasileira.
A curadoria é assinada por Nelson Motta, jornalista e produtor musical referência no cenário cultural do País, que este ano, aos 80 anos. Ele também sobe ao palco com um set de DJ.
Nas edições passadas, o festival contou com mais de 40 artistas em seu line-up, apostando em shows especiais, encontros inéditos e homenagens como parte do conceito do evento.
Confira a ordem dos shows transmitidos pelo Multishow:
Sábado, 27, a partir das 17h40min:
- Lamparina convida Mariana Aydar
- Erasmo Imperial: Orquestra Imperial, Gaby Amarantos e Jota.pê
- BaianaSystem apresenta Lundu Rock Show
- Ney Matogrosso convida Marisa Monte
Domingo, 28, a partir das 16h30min:
- Pretinho da Serrinha convida Paulinho Moska
- Nando Reis & Samuel Rosa
- Zeca Pagodinho convida: Martinho da Vila & Alcione
- DJ set com Nelson Motta
- Liniker celebra: 1 ano de CAJU com Lulu Santos, Pabllo Vittar, Priscila Senna, Melly e BaianaSystem
Festival Doce Maravilha no Multishow
- Quando: sábado, 27, e domingo, 28
- Onde: Canal Multishow (exclusivo para assinantes; disponível no Globoplay)