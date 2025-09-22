Rio de Janeiro sedia evento sobre turismo sustentável esta semana
Uma das apresentações será da delegada do governo da Catalunha, na Espanha, no Brasil, Paula Mèlich Bonet, sobre o grande volume de turistas na cidade de Barcelona.
Segundo ela, o governo reconhece que o turismo, apesar de ser um setor estratégico e gerador de emprego, não está isento de impactos sociais, territoriais e ambientais, especialmente em grandes centros urbanos como Barcelona. As preocupações da população, em especial sobre o aumento do custo de vida, a pressão sobre a habitação e a convivência urbana, são legítimas e têm sido tratadas com respostas políticas concretas, ressalta Paula.
Nos últimos anos, segundo a catalã, o governo tem atuado em quatro frentes principais:
- 1 - Regulação do aluguel turísticos com a aprovação de novas normas que restringem a concessão de licenças para apartamentos turísticos (Airbnb e similares) em áreas tensionadas, e promoção da reconversão de imóveis para uso residencial permanente, especialmente nas zonas mais saturadas.
- 2 - Nova estratégia de turismo responsável com o lançamento em 2023 do Compromisso Nacional por um Turismo Responsável, que incentiva um modelo que prioriza o bem-estar dos moradores, o equilíbrio territorial e a corresponsabilidade. A nova narrativa do turismo catalão é clara: mais valor, menos volume.
- 3 - Descentralização da oferta turística com investimentos na diversificação de destinos, promovendo o turismo rural, cultural e natural em todas as comarcas do território catalão, não apenas em Barcelona, para redistribuir os fluxos e os benefícios do turismo.
- 4 - Participação cidadã e dados: A política turística agora é construída com a escuta ativa da população local e com base em dados qualificados, por meio do Observatório do Turismo na Catalunha. A opinião dos moradores passou a ser considerada um indicador essencial na avaliação das políticas públicas.
"No Situs 2025, queremos contribuir ao debate mostrando que enfrentar os impactos do turismo não é negar sua importância, mas redefinir seus limites e objetivos em diálogo com a sociedade. Barcelona é um símbolo global do turismo urbano, e também pode ser referência na transição para um modelo consciente, habitável e regenerativo, onde turismo e qualidade de vida caminhem juntos", defende Paula.
O presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Turismo Sustentável na América Latina e Caribe (Intus), Ricardo Carvalho, explica que o turismo sustentável ocorre quando se pratica uma atividade em que se preserva o patrimônio cultural e também se prospera.
"São ações que melhoram o meio ambiente, melhorando o resultado do setor turístico. Preservar a cultura de uma cidade gera prosperidade", diz.