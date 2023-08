Marisa Monte é homenageada por cantora cearense na Caixa Cultural

A cearense começou a escutar Marisa ainda na infância por influência da irmã e a tomou como referência para a carreira. "Fiz uma pesquisa no interior do que seria meu som, minha música. A partir dessa pesquisa, não tinha como não lembrar de Marisa. As canções dela contam minha história", afirma.

A performance pretende mostrar ao público a conexão que a cantora sente com Marisa. O nome dado ao show já é um trocadilho que funciona como uma primeira pista. Entretanto, Beatriz revela outra ligação pessoal, a vontade de estar em vários lugares. "'Do mar': em Fortaleza e Caucaia. 'Aos montes' é viajando pelos interiores e levando música através da minha voz", detalha.

O show é repleto de músicas afetivas para ela, como "Bem me quis" e "Volte para o seu lar". "Eu não estou cantando Marisa só por cantar, estou cantando porque faz parte da minha história", sustenta.

As canções autorais também remetem à vida de Beatriz, com memórias, sonhos, paixões e desilusões narradas. "Quero que as pessoas se conectem com as histórias que serão contadas e com a minha", explica.

O primeiro single dela, "Eu (você)", foi lançado em 2019, ano em que ela, também, tocou no Festival Elos no mesmo dia de Elza Soares e fez uma primeira performance solo.

No espetáculo, além de música, outras linguagens artísticas se encontram no palco, como dança e teatro. Para isso, a cantora terá participações especiais de amigos que marcaram seu percurso, o de uma jovem mulher que saiu da região metropolitana para crescer com sua arte na Capital.

"Esse projeto está muito bonito, muito emocionante. Acredito que quem estiver lá vai se emocionar", conta. "Eu estou muito feliz e contente com o que foi construído até aqui e com o que vai se construir. Acredito que muitas coisas boas virão pela frente", finaliza a artista.