MIMO Festival volta a Olinda com programação multicultural gratuita

Ruas, igrejas e praças históricas de Olinda, em Pernambuco, voltam nesta sexta-feira (12) a sediar o MIMO Festival após 7 anos, com uma programação multicultural e gratuita, que reúne nomes importantes da música instrumental do Brasil e do exterior, além de filmes e rodas de conversa com os artistas. Ruas, igrejas e praças históricas de Olinda, em Pernambuco, voltam nesta sexta-feira (12) a sediar o MIMO Festival após 7 anos, com uma programação multicultural e gratuita, que reúne nomes importantes da música instrumental do Brasil e do exterior, além de filmes e rodas de conversa com os artistas.

Ao todo, estão incluídas entre as atividades do evento 40 atrações, com shows, concertos, apresentações de DJs, exibição de filmes, fórum de ideias e aulas no programa educativo. A programação completa pode ser conferida no site do festival. A edição na cidade pernambucana segue até o domingo (14) e, em seguida, o MIMO Festival vai para São Paulo, onde acontece entre os dias 19 e 21 de setembro. Programação musical A abertura do festival, nesta sexta-feira, contará com o acordeonista francês Lionel Suarez, no Seminário de Olinda, às 19h, e com um concerto do músico Edu Lobo, na Igreja da Sé, considerada a maior igreja quinhentista do Brasil, às 20h. Apesar de ser do Rio de Janeiro, suas raízes são pernambucanas.

“Toda a minha origem é pernambucana e muito da minha música recebe essa influência, portanto, abrir um festival como o MIMO, entre os mais importantes do Brasil, e ainda mais em Olinda, só pode me deixar muito feliz”, comemora Edu Lobo. O encerramento dessa primeira noite vai contar com o retorno aos palcos do grupo pernambucano Cordel do Fogo Encantado, em sua formação original. A apresentação está marcada para as 0h30. Integrante do grupo, Lirinha revela que eles se programaram para o retorno aos palcos neste semestre, a partir do festival, que proporcionará a oportunidade de se apresentar em praças tanto de Olinda quanto de São Paulo.

“Entendemos como uma boa mística de retorno de um novo espetáculo e de uma nova história do Cordel do Fogo Encantado. Nosso desejo e trabalho é para que o espetáculo Palavras para Colorir o Céu circule como turnê, mas nossa concentração é nesse retorno, que traz muitos símbolos especiais para o grupo, esse retorno em praça pública, no festival MIMO, nessas duas cidades muito importantes para a história da banda”, disse Lirinha. No sábado (13), um dos destaques será o cubano Roberto Fonseca, multi-instrumentista considerado um dos maiores nomes do jazz atual na música da América Latina. Na mesma noite, o trio francês Delgrès, sob liderança do guitarrista e cantor Pascal Danaë, promete mostrar a contribuição da diáspora afro-caribenha ao blues. O encerramento do festival, no domingo (14), será na Praça do Carmo, com o pianista pernambucano Amaro Freitas e seu hepteto. Antes dele, o mestre do bandolim Hamilton de Holanda também se apresenta com seu trio.

Rodas de conversa Algumas das principais atrações musicais do festival também vão participar de rodas de conversa com o público, no Convento de São Francisco, às 16h, com mediação de Chris Fuscaldo. Nesta sexta-feira, Juliana Linhares é a convidada para um bate-papo sobre o Nordeste reimaginado. No sábado, Lirinha, do Cordel do Fogo Encantado, conversa sobre a oralidade enquanto elemento de tradição, poesia e resistência no Nordeste. Já no domingo, o cubano Roberto Fonseca fala sobre sua carreira e as relações de seu país com o jazz. Mostra de cinema Além das apresentações, o público poderá conferir a exibição gratuita de filmes que abordam diversos aspectos da temática musical no Pátio da Igreja da Santa Sé e no Teatro Fernando Santa Cruz.