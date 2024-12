Van com músicos da banda CPM 22 é roubada no RJ e show é cancelado

Dois integrantes da banda CPM 22 presenciaram o roubo da van que os transportavam para show na Barra da Tijuca; Com show cancelado, organização do evento deve informar procedimentos na próxima segunda, 2, para quem adquiriu ingressos

Em nota de esclarecimento publicada nas redes sociais, a banda informou que estava bem e tranquilizou os fãs. “Galera, está tudo bem com a gente. Infelizmente assaltaram a van que nos levava para o show ‘Rock na Ilha’, no Rio de Janeiro, e não tinha como rolar. Mas fiquem tranquilos, estamos todos bem!”, consta no texto.

Na noite desse sábado, 30, uma Van que levava a banda CPM 22 para show na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi roubada na Linha Amarela, avenida que atravessa as zonas Oeste e Norte da cidade. A apresentação estava marcada para às 20h e precisou ser cancelada pela organização.

“Obrigado pela preocupação de todos”, agradeceu a banda também por meio do comunicado. O show da banda paulistana estava marcado para ocorrer no evento ‘Rock na Ilha’.

Dois membros da CPM 22 presenciaram o crime

Segundo informações do G1, do Rio de Janeiro, havia dois integrantes da banda no veículo no momento em que aconteceu o roubo. Os membros saíram antes de a van ser levada. Os nomes dos músicos que estavam presentes não foram informados.

O evento que iria receber a banda informou também por meio das redes sociais, na noite desse sábado, 30, que uma nova data para a apresentação da banda será marcada e que comunicará, na próxima segunda-feira, 2, como serão os procedimentos.

Em meio às reclamações de fãs que pagaram para assistir ao show mas foram atingidos pelo imprevisto, a organização comentou, na postagem do comunicado, que dependem do escritório “para passar uma data para remarcação”.