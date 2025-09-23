Ator americano mais conhecido por interpretar Dawson em "Dawsons Creek" entre 1998 e 2003, James Van Der Beek foi diagnosticado com câncer em 2023 / Crédito: Reprdoução/ Richard Shotwell/ Invision/ AP

Com reencontro do elenco de "Dawson's Creek" marcado para ocorrer na segunda-feira, 22, James Van Der Beek, protagonista da série, revelou em suas redes sociais que não poderia comparecer ao evento. O ator, diagnosticado com câncer, fez uma aparição surpresa virtualmente. Leia no O POVO | Confira mais notícias e opiniões sobre cinema



"Esta é a noite que eu MAIS esperava desde que meu anjo Michelle Williams disse que a organizaria, lá em janeiro... Então você pode imaginar como fiquei arrasado quando dois vírus estomacais conspiraram para me tirar do sério e me manter de castigo no pior momento possível", disse Van Der Beek na legenda da publicação. Na "Dawson's Creek Class Reunion", ele foi substituído pelo ator Lin-Manuel Miranda, de "Hamilton", e apareceu em um vídeo gravado agradecendo à plateia pela presença e apresentando o novo Dawson, seu personagem na trama. O evento coorreu no Richard Rogers Theatre, em Nova York.