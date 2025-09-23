Com câncer, ator de 'Dawson's Creek' fica de fora de reencontro do elencoO ator James Van Der Beek, diagnosticado com câncer, deixa reencontro do elenco da série 'Dawson's Creek'
Com reencontro do elenco de "Dawson's Creek" marcado para ocorrer na segunda-feira, 22, James Van Der Beek, protagonista da série, revelou em suas redes sociais que não poderia comparecer ao evento. O ator, diagnosticado com câncer, fez uma aparição surpresa virtualmente.
Leia no O POVO | Confira mais notícias e opiniões sobre cinema
"Esta é a noite que eu MAIS esperava desde que meu anjo Michelle Williams disse que a organizaria, lá em janeiro... Então você pode imaginar como fiquei arrasado quando dois vírus estomacais conspiraram para me tirar do sério e me manter de castigo no pior momento possível", disse Van Der Beek na legenda da publicação.
Na "Dawson's Creek Class Reunion", ele foi substituído pelo ator Lin-Manuel Miranda, de "Hamilton", e apareceu em um vídeo gravado agradecendo à plateia pela presença e apresentando o novo Dawson, seu personagem na trama. O evento coorreu no Richard Rogers Theatre, em Nova York.
O evento teve como objetivo arrecadar fundos para a F Cancer e Van Der Beek, que luta contra o câncer colorretal, diagnosticado em 2023. Kimberly Van Der Beek, esposa do ator, compareceu ao evento junto às filhas do casal.
A família subiu nopalco no final da noite para cantar a música tema da série, "I Don't Want to Wait", de Paula Cole. No reencontro, o elenco fez a leitura do roteiro do primeiro episódio da série de drama adolescente que acompanha a jornada e o amadurecimento de quatro amigos em uma cidade fictícia chamada Capeside.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente