Cearense ganha processo contra Pablo Villaça por dano moral

Cinco anos após ser acusado de plágio nas redes sociais, o professor cearense Bruno Albuquerque ganhou o processo de indenização por dano moral contra o crítico de cinema Pablo Villaça. A sentença foi declarada em 30 de julho, com decisão favorável ao cearense. Em maio de 2020, o escritor e crítico Pablo Villaça comentou em seu perfil no X (Twitter) ter recebido relatos de alunos acerca de uma possível semelhança entre seus conteúdos formativos de cinema com o curso “Decifrando o Cinema”, ministrado por Bruno, por meio da Sociedade Brasileira de Cinema (SB Cinema), portal de cursos on-line criado pelo cearense e outros três sócios.

Com comentários públicos na rede social, o caso evoluiu para uma “campanha difamatória”, como descreve o advogado Miquéias Martins (OAB/CE 19.792), representante de Bruno, que relembra que Villaça fez “injustas acusações (...) além de diversos xingamentos e ofensas à honra e imagem das vítimas”. Processo aberto há 5 anos teve decisão favorável ao cearense Aberto em junho de 2020, o processo somente foi concluído após cinco anos devido às “dificuldades da pandemia de Covid-19”, justifica o advogado do cearense. “Achei que nunca mais teria credibilidade. Em nosso meio, ser chamado de plagiador é quase uma sentença de morte”, afirmou Bruno, em nota à imprensa. Ao O POVO, Miquéias Martins argumenta que o crítico mineiro baseou suas acusações a partir de “opinião de terceiros, sem ter ao menos o cuidado de averiguar os fatos”, resultando na comprovação legal de que Bruno Albuquerque não realizou plágio de seu material educativo. Conforme o doutor, Villaça alegava como plágio: expressões “criadas” pelo crítico, mas foram usadas para fins educativos por Bruno; nomes de cursos; e ordem de apresentação de temas em ementas.