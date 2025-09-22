Tom Holland sofre concussão em gravações de novo 'Homem-Aranha'

O ator britânico Tom Holland sofreu acidente ao longo das gravações do novo filme de "Homem-Aranha"; incidente levou filmagens a serem interrompidas

No set de " Homem-Aranha: Um Novo Dia ", Tom Holland sofreu uma concussão na sexta-feira, 19, que levou o ator a pausar as gravações. Holland foi hospitalizado após o acidente provocado durante a filmagem de uma cena, mas a gravidade da lesão na cabeça do ator não foi revelada.

As informações foram publicadas pelo jornal britânico The Sun. De acordo com o tabloide, as gravações podem ser interrompidas por semanas e, além de Tom Holland, uma mulher identificada como dublê do ator também foi levada ao hospital.

Em um evento beneficente, o pai de Holland teria confirmado ao The Sun que o filho ficaria fora das filmagens "por um tempo". Zendaya e o protagonista de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" também estavam no evento. O ator britânico teria ido embora cedo, após se sentir mal.

Novo "Homem-Aranha": Sony e Marvel se reúnem para elaboração de plano

Já segundo a revista americana Variety, Holland retornará ao set em alguns dias. A Sony, que está produzindo o filme em conjunto com a Marvel Studios, se reunirá na segunda-feira para elaborar um plano para o futuro. Conforme a publicação, ninguém mais ficou ferido no incidente.