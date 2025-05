Peter David, quadrinista de Hulk e Homem-Aranha, morre aos 68 anos

Nascido em 23 de setembro de 1956, Peter iniciou sua trajetória artística com os quadrinhos de “O Incrível Hulk” , tendo sido escritor oficial da série de gibis por mais de 10 anos.

Morreu no sábado, 24, o escritor e quadrinista estadunidense Peter David , aos 68 anos de idade. A informação foi dada por Kathleen O'Shea, esposa de Peter, em publicação nas redes sociais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com a Marvel, também escreveu “Thunderbolts”, sendo responsável por acrescentar os heróis no catálogo da empresa. Na década de 1980, trabalhou nos quadrinhos do “Homem-Aranha”, “Wolverine” e “Capitã Marvel”.

Nome de destaque na área, Peter David também passou um período na DC Comics, tendo assinado os quadrinhos do “Aquaman”, “Supergirl” e “Justiça Jovem”.