Marvel 85 anos: os super-heróis que revolucionaram da HQ ao cinema

A Marvel Comics , uma das maiores empresas de entretenimento e cultura pop do mundo, faz aniversário hoje, 31 de agosto. Dando seus primeiros passos no universo dos quadrinhos de super-heróis há 85 anos.

Visando conectar principalmente crianças e seus familiares nas redes sociais, com eventos com interações com os fãs e diversas exposições de produtos em suas lojas físicas e virtuais. Groot, personagem da consagrada franquia “Guardiões da Galáxia”, é o embaixador desta celebração.

A história da Marvel começou com o lançamento de personagens como Tocha Humana e Namor, o Príncipe Submarino. O primeiro grande sucesso veio em 1941, com a criação do Capitão América, que rapidamente se tornou um símbolo patriótico dos Estados Unidos.

Nas décadas seguintes, a empresa passou por várias mudanças de nome, até adotar o título definitivo, Marvel Comics, em 1961. Foi nesse período que surgiram ícones como Homem-Aranha, Hulk, Thor, Homem de Ferro, os X-Men e os Vingadores.