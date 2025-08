Jon Bernthal aparece com novo traje de Justiceiro em gravações

Jon Bernthal aparece como justiceiro, em especial do personagem para Disney+. O anti-herói também está confirmado no próximo filme do Homem-Aranha.

Jon Bernthal , que dá vida ao personagem Frank Castle, fez uma aparição com o novo traje do próximo especial do “Justiceiro” , da Marvel Studios.

A nova produção deve sair em 2026, junto com a segunda temporada de "Demolidor". Além disso, o personagem deve aparecer no próximo filme do Homem-Aranha.

O especial do “Justiceiro” contará com direção de Reinaldo Marcus Green, responsável pela cinebiografia “Bob Marley: Um Amor” (2024) e pela minissérie da HBO “We Own This Cit" (2022).

É especulado nas redes sociais que o projeto seja uma história independente, inspirada nos quadrinhos “Welcome Back, Frank”.