"Ditadura nunca mais": Walter Salles divulga discurso completo do Oscar 2025

O diretor brasileiro alegou ter perdido o papel com o texto completo no momento de receber o prêmio

O filme, de fato, conquistou a vitória na categoria - inédita para o Brasil - na premiação do último domingo, 2. No entanto, a parte final da fala do diretor ficou de fora.

O trecho final consta em uma folha, com o discurso transcrito, divulgada nesta segunda-feira, 3, um dia após o recebimento do prêmio.

Nele, Walter escreve: "Governos autoritários surgem e desaparecem no esgoto da história, enquanto livros, canções e filmes ficam conosco... Obrigada a todos, em nome do cinema brasileiro e latino-americano!!".

De resto, o escrito no papel vai de acordo com o dito por Walter na cerimônia. Ele agradece, primeiro, ao cinema brasileiro e se diz honrado por ter vencido em meio a um grupo "extraordinário" de cineastas.

Leia mais Walter Salles faz história: veja a trajetória do cineasta que ganhou o primeiro Oscar do Brasil

Salles diz ter perdido o papel com o discurso completo

Walter explica que ficou "de óculos sem ter o que ler". "Começava agradecendo o cinema brasileiro, mas também queria agradecer ao cinema latino-americano", alegou. "Perdi isso na largada, também perdi outras coisas que eu queria lembrar", seguiu.



De fato, no momento em que recebe o Oscar, o diretor retira o óculos do bolso interno do paletó, o põe e nada lê. Ele chega a buscar rapidamente a "cola" no bolso, mas não a encontra.