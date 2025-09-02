Pssica: o que é? Entenda expressão de série da Netflix

Pssica é gíria paraense que significa azar / Crédito: Divulgação/Netflix

A minissérie “Pssica” estreou na Netflix na quarta-feira, 20 de agosto. Situada na Amazônia Atlântica, a trama acompanha três personagens, Janalice, Preá e Marigel, num contexto de violência, desejo e busca por justiça. Dirigida por Quico Meirelles e baseada no livro de mesmo título por Edyr Augusto, a série conta com quatro episódios de quase uma hora cada. O diretor é filho de Fernando Meirelles, conhecido pela direção de “Cidade de Deus”, de 2002. O pai dirigiu um dos episódios.



"Pssica": o que significa e de onde vem o termo? O nome foi dado para simbolizar o enredo da série, em que os personagens dividem a "pssica", uma presença constante que os assombra e influencia seus caminhos. A escolha foi importante, também, para ambientalizar ainda mais a trama, que se passa no Pará. "Pssica" é uma "coisa ruim que persegue alguém" entre os significados dados pelos paraenses. A palavra teve origem no idioma indígena nheengatu, derivado do tupi antigo. Até o final do século XIX, foi mais falado que o português. Hoje, é possível encontrar falantes do idioma na região do Alto Rio Negro, que abrange o território brasileiro e a região amazônica da Colômbia, sendo um símbolo de resistência.