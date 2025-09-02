Pssica: o que é? Entenda expressão de série da Netflix

O que significa Pssica? Entenda expressão de série da NetflixA escolha do nome da nova série brasileira do streaming tem marcas de simbolismo e regionalismo; saiba mais sobre
A minissérie “Pssica” estreou na Netflix na quarta-feira, 20 de agosto. Situada na Amazônia Atlântica, a trama acompanha três personagens, Janalice, Preá e Marigel, num contexto de violência, desejo e busca por justiça.
Dirigida por Quico Meirelles e baseada no livro de mesmo título por Edyr Augusto, a série conta com quatro episódios de quase uma hora cada. O diretor é filho de Fernando Meirelles, conhecido pela direção de “Cidade de Deus”, de 2002. O pai dirigiu um dos episódios.
“Pssica”: o que significa e de onde vem o termo?
O nome foi dado para simbolizar o enredo da série, em que os personagens dividem a “pssica”, uma presença constante que os assombra e influencia seus caminhos.
A escolha foi importante, também, para ambientalizar ainda mais a trama, que se passa no Pará. “Pssica” é uma “coisa ruim que persegue alguém” entre os significados dados pelos paraenses.
A palavra teve origem no idioma indígena nheengatu, derivado do tupi antigo. Até o final do século XIX, foi mais falado que o português. Hoje, é possível encontrar falantes do idioma na região do Alto Rio Negro, que abrange o território brasileiro e a região amazônica da Colômbia, sendo um símbolo de resistência.
No dia a dia, a gíria é usada para indicar acontecimentos negativos e inevitáveis. É visto, principalmente, em expressões, como “isso é pssica” ou “estou com pssica”. Alterando o sentido, seria como dizer que “estou com uma má impressão/sensação ruim”.
O termo também se encaixa no contexto de “azar” e “amaldiçoado”, sendo uma outra forma de dizer que “hoje não é meu dia de sorte”.
“Pssica”: contexto do nome na série
Não apenas como um símbolo, a “pssica” também atua como um personagem. Assim como o seu significado, não é só um azar que acompanha, mas que aparece como um ciclo de um sofrimento que parece não ter fim, atormentando os personagens.
Além da sua nomeação a partir de uma gíria local, a série explora elementos culturais e sociais da região Norte. Um deles é a retratação dos cenários urbanos de Belém, capital do estado do Pará, onde foi gravada.
O enredo aborda exploração sexual de menores, tráfico humano e violência vividos por Janalice, Preá e Marigel, três desconhecidos que se encontram nas margens do rio Amazonas e se unem pela “maldição de pssica”.