Exploração e vingança movem trama de ‘Pssica’, da Netflix

Ambientada na Amazônia atlântica, "Pssica" narra a jornada de três personagens marcados pela violência, tragédias e escolhas extremas em meio a um Brasil marginalizado, longe dos estereótipos. / Crédito: Netflix/ Divulgação

Nesta quarta-feira, 20, a Netflix estreia sua mais nova produção nacional: "Pssica". Ambientada na Amazônia Atlântica, a minissérie leva o espectador a uma travessia imersiva por um território onde os rios são rotas de fuga, arena de conflitos e cenário de histórias que se entrelaçam em meio à violência, ao desejo e à sobrevivência. A trama acompanha três personagens marcados por destinos extremos. Janalice, jovem arrancada da vida comum em Belém, se vê presa numa rede de exploração humana. Preá, criado entre os perigos dos rios, herda o comando de um grupo que atua fora da lei. Mariangel, ferida por uma tragédia familiar, transforma a dor em impulso para buscar justiça.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia Também| 'Pecados Inconfessáveis': entenda a série de suspense da Netflix Em comum, todos enfrentam a mesma sombra: a pssica — expressão local que sugere um fardo invisível, uma espécie de condenação.

Pssica: baseado em livro de Edyr Augusto Baseada na obra de Edyr Augusto, autor conhecido por sua escrita direta, crua e por retratar a violência e o mundo do crime na região Norte do País, especialmente no Pará, a série traz à tela um retrato visceral da Amazônia urbana e ribeirinha, distante dos estereótipos. A narrativa percorre Belém, Curralinho, Breves e chega até Caiena, na Guiana Francesa, revelando um Brasil raramente mostrado, com seus fluxos de contrabando, rotas ilegais e os dramas humanos que se escondem nas margens.

