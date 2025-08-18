Exploração e vingança movem trama de ‘Pssica’, da Netflix

Pssica: nova série da Netflix mergulha na violência e mistérios da AmazôniaFilmada no Pará e na Guiana Francesa, a nova minissérie da Netflix mostra o lado sombrio da Amazônia, onde vidas são atravessadas por violência, desejo e a busca por justiça
Nesta quarta-feira, 20, a Netflix estreia sua mais nova produção nacional: "Pssica". Ambientada na Amazônia Atlântica, a minissérie leva o espectador a uma travessia imersiva por um território onde os rios são rotas de fuga, arena de conflitos e cenário de histórias que se entrelaçam em meio à violência, ao desejo e à sobrevivência.
A trama acompanha três personagens marcados por destinos extremos. Janalice, jovem arrancada da vida comum em Belém, se vê presa numa rede de exploração humana. Preá, criado entre os perigos dos rios, herda o comando de um grupo que atua fora da lei. Mariangel, ferida por uma tragédia familiar, transforma a dor em impulso para buscar justiça.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Leia Também| 'Pecados Inconfessáveis': entenda a série de suspense da Netflix
Em comum, todos enfrentam a mesma sombra: a pssica — expressão local que sugere um fardo invisível, uma espécie de condenação.
Pssica: baseado em livro de Edyr Augusto
Baseada na obra de Edyr Augusto, autor conhecido por sua escrita direta, crua e por retratar a violência e o mundo do crime na região Norte do País, especialmente no Pará, a série traz à tela um retrato visceral da Amazônia urbana e ribeirinha, distante dos estereótipos.
A narrativa percorre Belém, Curralinho, Breves e chega até Caiena, na Guiana Francesa, revelando um Brasil raramente mostrado, com seus fluxos de contrabando, rotas ilegais e os dramas humanos que se escondem nas margens.
Nomes importantes na produção:
A produção, que conta com quatro episódios, reúne nomes de peso dentro e fora das câmeras. A direção está a cargo de Fernando Meirelles (indicado ao Oscar por Cidade de Deus) e Quico Meirelles, com roteiro assinado por Bráulio Mantovani, Fernando Garrido e Stephanie Degreas.
A série é produzida por Andrea Barata Ribeiro, com coprodução de Cristina Abi, da O2 Filmes.
“Pssica” se apresenta como uma narrativa que percorre as fronteiras entre realidade e lenda, explorando os vínculos profundos entre memória, violência e território.
À medida que seus personagens enfrentam desafios extremos, o que emerge é um retrato inquietante da Amazônia como palco de histórias marcadas por perdas, escolhas e consequências que reverberam como maldições ancestrais.
Leia mais
“Pssica”
- Onde assistir: Netflix
- Episódios: 4
- Temporadas: 1
- Lançamento: 20 de agosto de 2025
- Elenco: Domithila Cattete, Lucas Galvino, Marleyda Soto, Sandro Guerra, Ricardo Teodoro, Welket Bungué, Andrés Castañeda, Fátima Macedo, entre outros
- Criação: Bráulio Mantovani, Fernando Garrido e Stephanie Degreas
- Gênero: Drama, Ação, Suspense
- Classificação etária: 18+