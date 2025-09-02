Pssica: qual a história da série brasileira da Netflix?

Nova minissérie da Netflix é uma adaptação do livro paraênse "Pssica" / Crédito: Divulgação/Netflix

Seguindo o embalo de séries de terror, true crime e dramas intensos, a Netflix lançou “Pssica” em 20 de agosto. A minissérie brasileira de suspense, com 4 episódios, já figura entre os top 10 mais assistidos da plataforma. A seguir, descubra qual a história da série:

Inspirada no livro homônimo do escritor e jornalista paraense Edyr Augusto, publicado em 2015, “Pssica” fala sobre problemas sociais que atingem a região da Amazônia. Dirigida por Fernando Meirelles e Quico Meirelles, as cenas foram filmadas majoritariamente em Belém, no Pará, e nos rios amazônicos. A temporada possuí quatro episódios, com cerca de 50 minutos cada, disponíveis na Netflix. Qual a história de Pssica? Ambientada na região Norte do Brasil, a trama segue três desconhecidos que acabam se encontrando pelas margens do rio Amazonas. Unido pelas circunstâncias, eles acreditam que estão sob a maldição de pssica, e tentam sobreviver juntos.

LEIA A CRÍTICA | 'Pssica': com enredo cru e male gaze, série da Netflix aborda exploração sexual no norte do País

A história começa com o vazamento de um vídeo íntimo da jovem Janalice (Domithila Catete), que leva ao rompimento com os pais. Levada a morar na casa da tia, ela sofre assédio do namorado da parente e tenta escapar da violência. Jana acaba sendo sequestrada pela gangue de Preá (Lucas Galvino) e é anunciada a venda em um leilão clandestino por Philippe Soutin.

Lucas Galvino, como Préa, Marleyda Soto, como Mariangel, e Domithila Catete, como Janalice, protagonizam "Pssica" Crédito: Divulgação / Netflix Preá é chefe de um grupo de criminosos que atuam nos rios do Pará, os “ratos d'água”. Apesar de ter sido o responsável pelo sequestro de Jana, ele enfrenta dilemas morais sobre salvar a jovem. Outra camada do personagem são as disputas de poder dentro de sua própria gangue, especialmente com Gigante, que o desafia.