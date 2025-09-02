Pssica: qual a história da série brasileira da Netflix?Obra mistura suspense, misticismo e problemas sociais em "Pssica". Veja mais sobre a história paraense que já figura entre os "top 10 mais assistidos"
Seguindo o embalo de séries de terror, true crime e dramas intensos, a Netflix lançou “Pssica” em 20 de agosto.
A minissérie brasileira de suspense, com 4 episódios, já figura entre os top 10 mais assistidos da plataforma. A seguir, descubra qual a história da série:
Inspirada no livro homônimo do escritor e jornalista paraense Edyr Augusto, publicado em 2015, “Pssica” fala sobre problemas sociais que atingem a região da Amazônia.
Dirigida por Fernando Meirelles e Quico Meirelles, as cenas foram filmadas majoritariamente em Belém, no Pará, e nos rios amazônicos.
A temporada possuí quatro episódios, com cerca de 50 minutos cada, disponíveis na Netflix.
Qual a história de Pssica?
Ambientada na região Norte do Brasil, a trama segue três desconhecidos que acabam se encontrando pelas margens do rio Amazonas. Unido pelas circunstâncias, eles acreditam que estão sob a maldição de pssica, e tentam sobreviver juntos.
A história começa com o vazamento de um vídeo íntimo da jovem Janalice (Domithila Catete), que leva ao rompimento com os pais. Levada a morar na casa da tia, ela sofre assédio do namorado da parente e tenta escapar da violência.
Jana acaba sendo sequestrada pela gangue de Preá (Lucas Galvino) e é anunciada a venda em um leilão clandestino por Philippe Soutin.
Preá é chefe de um grupo de criminosos que atuam nos rios do Pará, os “ratos d'água”. Apesar de ter sido o responsável pelo sequestro de Jana, ele enfrenta dilemas morais sobre salvar a jovem.
Outra camada do personagem são as disputas de poder dentro de sua própria gangue, especialmente com Gigante, que o desafia.
Ao mesmo tempo, a colombiana Mariangel (Marleyda Soto) está em busca de justiça pelo assassinato de sua família: filho e marido foram mortos pela gangue de Gigante.
Durante seu plano de vingança, encontra Amadeu, ex-policial e padrinho de Janalice, que investigava o desaparecimento da jovem.
Pssica é baseada em uma história real?
Os personagens da série e do livro são fictícios, porém, Edyr Augusto conta que Pssica aborda um problema real que acontece na Amazônia e no mundo todo: o tráfico de pessoas.
“Colecionei notícias de jornais locais durante uns dois anos, porque queria escrever sobre isso. Então, houve uma inspiração concreta para escrever Pssica”, explicou o autor em entrevista para a Itatiaia.