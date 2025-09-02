Pssica: os cearenses em destaque na minissérie da Netflix

Lucas Galvino, como Préa, Marleyda Soto, como Mariangel, e Domithila Catete, como Janalice, protagonizam Pssica / Crédito: Divulgação / Netflix

"Pssica", produção nacional da Netflix, já está disponível e tem repercutido bastante. Especialmente por contar com talentos cearenses no elenco. A minissérie adapta o romance homônimo de Edyr Augusto, transportando o espectador para uma Amazônia urbana implacável onde a gíria paraense “pssica”, que significa maldição ou azar, assume presença simbólica.

A direção é dividida entre Quico Meirelles em três episódios e Fernando Meirelles em um, e a ambientação transborda verossimilhança ao explorar cenários como Belém e o arquipélago do Marajó. Desde o primeiro episódio, a série surpreende pela narrativa imersiva e pela força dos personagens e, dentro desse universo carregado de dramatismo e suspense, é onde os cearenses ganham brilho singular. Cearenses em Pssica: Lucas Galvino, o Preá Nascido e formado em Fortaleza, Lucas Galvino assume o papel de Preá, líder relutante de uma gangue de "ratos d'água". Filho do chefe da quadrilha, ele tenta conciliar sua herança com uma consciência moral que o impulsiona, por vezes, a poupar mulheres da violência.

Essa dualidade se torna o eixo emocional do personagem, que emerge como figura complexa e central em meio à maldição que assombra todos os personagens. Galvino traz para o papel não apenas técnica, fruto de sua formação em licenciatura em Teatro no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), mas também autenticidade cultural e regional. Em entrevistas, destacou que sua entrada na série foi motivada pelo impacto social da produção e pela oportunidade de representar uma região histórica e culturalmente ignorada no audiovisual brasileiro.

Desde os palcos, participando de grupos como a Inquieta Cia, até sua participação na novela "Mar do Sertão" e premiações no cinema, Lucas acumula trajetória consistente.