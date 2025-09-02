Pssica: os cearenses em destaque na minissérie da Netflix

Pssica: conheça os cearenses em destaque na minissérie da NetflixMinissérie Pssica põe o Pará como foco ao abordar tráfico humano na região. Conheça os cearenses que participaram da nova obra da Netflix
"Pssica", produção nacional da Netflix, já está disponível e tem repercutido bastante. Especialmente por contar com talentos cearenses no elenco.
A minissérie adapta o romance homônimo de Edyr Augusto, transportando o espectador para uma Amazônia urbana implacável onde a gíria paraense “pssica”, que significa maldição ou azar, assume presença simbólica.
A direção é dividida entre Quico Meirelles em três episódios e Fernando Meirelles em um, e a ambientação transborda verossimilhança ao explorar cenários como Belém e o arquipélago do Marajó.
Desde o primeiro episódio, a série surpreende pela narrativa imersiva e pela força dos personagens e, dentro desse universo carregado de dramatismo e suspense, é onde os cearenses ganham brilho singular.
Cearenses em Pssica: Lucas Galvino, o Preá
Nascido e formado em Fortaleza, Lucas Galvino assume o papel de Preá, líder relutante de uma gangue de “ratos d’água”. Filho do chefe da quadrilha, ele tenta conciliar sua herança com uma consciência moral que o impulsiona, por vezes, a poupar mulheres da violência.
Essa dualidade se torna o eixo emocional do personagem, que emerge como figura complexa e central em meio à maldição que assombra todos os personagens.
Galvino traz para o papel não apenas técnica, fruto de sua formação em licenciatura em Teatro no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), mas também autenticidade cultural e regional.
Em entrevistas, destacou que sua entrada na série foi motivada pelo impacto social da produção e pela oportunidade de representar uma região histórica e culturalmente ignorada no audiovisual brasileiro.
Desde os palcos, participando de grupos como a Inquieta Cia, até sua participação na novela “Mar do Sertão” e premiações no cinema, Lucas acumula trajetória consistente.
Cearenses em Pssica: Fátima Macêdo vive Daiane
A atriz fortalezense Fátima Macêdo aparece como Daiane, personagem que, embora secundária, imprime camadas de profundidade à trama. Com experiência em filmes no Ceará, como "Pajeú" e "A Praia do Fim do Mundo", Maria Daiane emerge como vínculo humano entre as intensidades narrativas de "Pssica".
Sua atuação é um convite ao reconhecimento da força das atrizes nordestinas fora do eixo das grandes capitais, e prova de que talentos regionais agregam diversidade, sensibilidade cultural e elementos essenciais à autenticidade de uma produção que aposta em representar o Norte brasileiro de dentro para fora.
Pssica e a representatividade cearense
Lucas Galvino, em entrevista ao Cineset, reforçou a dimensão combativa do projeto: “foi justamente a urgência de denunciar essa realidade do tráfico no Pará e tornar visível o Norte brasileiro que mais me atraiu no roteiro”.
Sua trajetória, entre cinema, teatro e televisão, agora se conecta com um marco simbólico: que o Ceará torne-se uma presença visível e consistente no mapa audiovisual do país.
Para Fátima, a experiência é igualmente simbólica. A atuação em Pssica reforça sua base sólida como atriz regional e traz visibilidade a um circuito que, embora periférico, é central para ampliar a diversidade de vozes nas narrativas nacionais.