Cine Ceará exibe filmes brasileiros que estiveram em Cannes

35º Cine Ceará exibe produções brasileiras que estiveram em Cannes

Após serem exibidos no festival de Cannes, os filmes "O Agente Secreto" e "Para Vigo Me Voy!" vão integrar a programação do 35º Cine Ceará. Evento é realizado de 20 a 26 de setembro, em Fortaleza
Bianca Raynara
Bianca Raynara
Entre os dias 20 a 26 de setembro é realizado o Cine Ceará. Nesta edição, que celebra 35 anos de existência do festival, o evento traz em sua programação algumas produções nacionais que participaram do Festival de Cannes.

Entre os trabalhos selecionados estão "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, e “Para Vigo Me Voy!”, de Lírio Ferreira e Karen Harley.

As datas das exibições ainda não foram divulgadas pela organização do evento. Em contato com O POVO, a assessoria de imprensa informou que "a programação ainda não está fechada".

A exibição de “O Agente Secreto” na programação do Cine Ceará integra a série de sessões especiais que o longa realiza em várias cidades brasileiras, antes de sua estreia nacional nos cinemas - já marcada para o dia 6 de novembro.

Em Cannes, o longa foi premiado com o protagonista Wagner Moura recebendo o prêmio de Melhor Ator e o pernambucano Kleber Mendonça Filho, o de Melhor Direção. 

Já “Para Vigo Me Voy!” chega ao Cine Ceará após o lançamento mundial em Cannes e a estreia brasileira no Festival de Gramado.

Cine Ceará: Directors’ Factory

Além das produções, os quatro curtas do projeto Directors’ Factory Ceará Brasil, direcionado pelo cineasta cearense Karim Aïnouz, fazem parte da programação.

Idealizado no Ceará, o programa Directors’ Factory Ceará Brasil busca a formação profissional de jovens realizadores, voltado a ampla divulgação dos trabalhos produção audiovisual regional ao nível internacional.

Após passagem por Cannes, Directors’ Factory Ceará Brasil apresentam produções no 35º Cine Ceará
Após passagem por Cannes, Directors’ Factory Ceará Brasil apresentam produções no 35º Cine Ceará Crédito: Jamille Queiroz/divulgação

No Cine Ceará, o programa apresenta uma coletânea de curtas composta por:

  • A Fera do Mangue”, de Wara (Ceará) e Sivan Noam Shimon (Israel);
  • A Vaqueira, A Dançarina e O Porco”, de Stella Carneiro (Alagoas) e Ary Zara (Portugal);
  • Ponto Cego”, de Luciana Vieira (Ceará) e Marcel Beltrán (Cuba); e
  • Como Ler o Vento”, de Bernardo Ale Abinader (Amazonas) e Sharon Hakim (França). 


35° Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema

  • Quando: de 20 a 26 de setembro
  • Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro) e no Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema
  • Mais Informações: www.cineceara.com e no Instagram: @cineceara 

