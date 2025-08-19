Cine Ceará exibe filmes brasileiros que estiveram em Cannes

35º Cine Ceará exibe produções brasileiras que estiveram em CannesApós serem exibidos no festival de Cannes, os filmes "O Agente Secreto" e "Para Vigo Me Voy!" vão integrar a programação do 35º Cine Ceará. Evento é realizado de 20 a 26 de setembro, em Fortaleza
Entre os dias 20 a 26 de setembro é realizado o Cine Ceará. Nesta edição, que celebra 35 anos de existência do festival, o evento traz em sua programação algumas produções nacionais que participaram do Festival de Cannes.
Entre os trabalhos selecionados estão "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, e “Para Vigo Me Voy!”, de Lírio Ferreira e Karen Harley.
As datas das exibições ainda não foram divulgadas pela organização do evento. Em contato com O POVO, a assessoria de imprensa informou que "a programação ainda não está fechada".
A exibição de “O Agente Secreto” na programação do Cine Ceará integra a série de sessões especiais que o longa realiza em várias cidades brasileiras, antes de sua estreia nacional nos cinemas - já marcada para o dia 6 de novembro.
Em Cannes, o longa foi premiado com o protagonista Wagner Moura recebendo o prêmio de Melhor Ator e o pernambucano Kleber Mendonça Filho, o de Melhor Direção.
Já “Para Vigo Me Voy!” chega ao Cine Ceará após o lançamento mundial em Cannes e a estreia brasileira no Festival de Gramado.
Cine Ceará: Directors’ Factory
Além das produções, os quatro curtas do projeto Directors’ Factory Ceará Brasil, direcionado pelo cineasta cearense Karim Aïnouz, fazem parte da programação.
Idealizado no Ceará, o programa Directors’ Factory Ceará Brasil busca a formação profissional de jovens realizadores, voltado a ampla divulgação dos trabalhos produção audiovisual regional ao nível internacional.
No Cine Ceará, o programa apresenta uma coletânea de curtas composta por:
- “A Fera do Mangue”, de Wara (Ceará) e Sivan Noam Shimon (Israel);
- “A Vaqueira, A Dançarina e O Porco”, de Stella Carneiro (Alagoas) e Ary Zara (Portugal);
- “Ponto Cego”, de Luciana Vieira (Ceará) e Marcel Beltrán (Cuba); e
- “Como Ler o Vento”, de Bernardo Ale Abinader (Amazonas) e Sharon Hakim (França).
35° Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema
- Quando: de 20 a 26 de setembro
- Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro) e no Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema
- Mais Informações: www.cineceara.com e no Instagram: @cineceara