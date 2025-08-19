Cine Ceará exibe filmes brasileiros que estiveram em Cannes

Wagner Moura interpreta Marcelo em "O Agente Secreto", um especialista em tecnologia que retorna a Recife e cai em uma teia de espionagem / Crédito: Divulgação/VitrineFilmes

Entre os dias 20 a 26 de setembro é realizado o Cine Ceará. Nesta edição, que celebra 35 anos de existência do festival, o evento traz em sua programação algumas produções nacionais que participaram do Festival de Cannes. Entre os trabalhos selecionados estão "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, e “Para Vigo Me Voy!”, de Lírio Ferreira e Karen Harley.

Já “Para Vigo Me Voy!” chega ao Cine Ceará após o lançamento mundial em Cannes e a estreia brasileira no Festival de Gramado. Cine Ceará: Directors’ Factory Além das produções, os quatro curtas do projeto Directors’ Factory Ceará Brasil, direcionado pelo cineasta cearense Karim Aïnouz, fazem parte da programação. Idealizado no Ceará, o programa Directors’ Factory Ceará Brasil busca a formação profissional de jovens realizadores, voltado a ampla divulgação dos trabalhos produção audiovisual regional ao nível internacional.