Festival de Cannes: Veja quais são os filmes premiados em 2025

Filme brasileiro "O Agente Secreto" venceu duas categorias oficiais do Festival de Cannes, importante mostra competitiva de cinema do mundo

A cerimônia de premiação no 78º Festival de Cannes aconteceu neste sábado, 24, na França, e consagrou o filme brasileiro "O Agente Secreto" com os prêmios de Melhor Ator e Melhor Direção, respectivamente para Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho.

O Brasil também competia na categoria principal pela Palma de Ouro, que escolhe o Melhor Filme da competição internacional. Esse troféu, no entanto, foi entregue para o filme iraniano "It Was Just an Accident", de Jafar Panahi.