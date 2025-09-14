Quem foi Hermeto Pascoal? Relembre trajetória do artista

Vencedor do Grammy Latino, Hermeto Pascoal possuía uma liberdade criativa que eventualmente o consagraria como um dos artistas mais inovadores da música brasileira / Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

Apelidado de “bruxo” por sua habilidade de tirar música de qualquer objeto, o músico Hermeto Pascoal morreu nesse sábado, 13. O ícone da música instrumental faleceu aos 89 anos, depois de mais de 70 anos de carreira. Ainda em vida, Hermeto foi reconhecido com diversas condecorações, incluindo o Grammy Latino. Mas, sem aposentadoria, precisou trabalhar até seus últimos dias. Ele deixa seis filhos, 13 netos e dez bisnetos.

A seguir, saiba mais sobre a trajetória de Hermeto e veja reações de figuras públicas nacionais à morte do artista reconhecido internacionalmente. Hermeto Pascoal era albino e estrábico Hermeto Pascoal nasceu em 22 de junho de 1936, no município de Lagoa da Canoa, em Alagoas. Desde o nascimento, ele tinha estrabismo e albinismo, o que o impediu de trabalhar na roça e se expôr ao sol. Quando criança, era fascinado pelos sons da natureza. Entre 7 e 8 anos, começou a experimentar música no acordeão do pai. Logo, passou a revezar o acordeão e o pandeiro com o irmão mais velho, José Neto, em forrós e festas de casamento da região. Em 1950, saiu de casa para trabalhar na Rádio Tamandaré, em Recife.

Quatro anos depois, foi morar no Rio de Janeiro para tocar acordeão na Rádio Mauá e, depois, piano em boates e conjuntos. Devido ao mercado de trabalho, mudou-se para São Paulo em 1961. A partir de então, Hermeto fundou o grupo Som Quatro, integrou o Sambrasa Trio, e participou de festivais de música e programas da TV Record com o Quarteto Novo, fundado em 1966. Em uma viagem para os Estados Unidos, em 1969, atuou como compositor, arranjador e instrumentista em dois LPS dos artistas Flora Purim e Airto Moreira. Foi em solo americano que Hermeto conheceu o trompetista Miles Davis, com quem gravou duas músicas.

Quando criança, Hermeto Pascoal fascinado pelos sons da natureza. Entre 7 e 8 anos, começou a experimentar música no acordeão do pai Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil Reconhecimento internacional Durante a década de 1970, Hermeto lançou diversos LPs, incluindo o “Slaves Mass” (missa dos escravos, em tradução livre), disco responsável por lançar sua projeção internacional. Em 1979, participou do Festival de Montreux, na Suíça, onde foi elogiado e chegou a dividir palco com Elis Regina. Entre 23 de junho de 1996 e 22 de junho de 1997, o artista registrou uma composição por dia, que compuseram o livro “Calendário do Som”, publicado em 1999 pela Editora Senac.