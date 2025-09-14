Quem foi Hermeto Pascoal? Relembre trajetória do artista

Quem foi Hermeto Pascoal? Relembre trajetória e carreira do artistaO "bruxo" da música brasileira morreu aos 89 anos e deixa seis filhos, 13 netos e dez bisnetos, além do legado de originalidade e liberdade criativa
Apelidado de “bruxo” por sua habilidade de tirar música de qualquer objeto, o músico Hermeto Pascoal morreu nesse sábado, 13. O ícone da música instrumental faleceu aos 89 anos, depois de mais de 70 anos de carreira.
Ainda em vida, Hermeto foi reconhecido com diversas condecorações, incluindo o Grammy Latino. Mas, sem aposentadoria, precisou trabalhar até seus últimos dias. Ele deixa seis filhos, 13 netos e dez bisnetos.
A seguir, saiba mais sobre a trajetória de Hermeto e veja reações de figuras públicas nacionais à morte do artista reconhecido internacionalmente.
Hermeto Pascoal era albino e estrábico
Hermeto Pascoal nasceu em 22 de junho de 1936, no município de Lagoa da Canoa, em Alagoas. Desde o nascimento, ele tinha estrabismo e albinismo, o que o impediu de trabalhar na roça e se expôr ao sol.
Quando criança, era fascinado pelos sons da natureza. Entre 7 e 8 anos, começou a experimentar música no acordeão do pai.
Logo, passou a revezar o acordeão e o pandeiro com o irmão mais velho, José Neto, em forrós e festas de casamento da região. Em 1950, saiu de casa para trabalhar na Rádio Tamandaré, em Recife.
Com a ajuda do falecido acordeonista Sivuca, Hermeto passou a trabalhar na Rádio Jornal do Commercio, onde formou o trio “O Mundo Pegando Fogo” junto de Sivuca e José Neto, que também atuava no local.
Em 1954, o artista casou com Ilza Souza Silva, com quem teve seis filhos: Jorge, Fabio, Flávia, Fátima, Fabiula e Flávio. Ele então descobriu seu interesse por piano e se mudou para tocar na Orquestra Tabajara, em João Pessoa.
Quatro anos depois, foi morar no Rio de Janeiro para tocar acordeão na Rádio Mauá e, depois, piano em boates e conjuntos. Devido ao mercado de trabalho, mudou-se para São Paulo em 1961.
A partir de então, Hermeto fundou o grupo Som Quatro, integrou o Sambrasa Trio, e participou de festivais de música e programas da TV Record com o Quarteto Novo, fundado em 1966.
Em uma viagem para os Estados Unidos, em 1969, atuou como compositor, arranjador e instrumentista em dois LPS dos artistas Flora Purim e Airto Moreira. Foi em solo americano que Hermeto conheceu o trompetista Miles Davis, com quem gravou duas músicas.
Reconhecimento internacional
Durante a década de 1970, Hermeto lançou diversos LPs, incluindo o “Slaves Mass” (missa dos escravos, em tradução livre), disco responsável por lançar sua projeção internacional. Em 1979, participou do Festival de Montreux, na Suíça, onde foi elogiado e chegou a dividir palco com Elis Regina.
Entre 23 de junho de 1996 e 22 de junho de 1997, o artista registrou uma composição por dia, que compuseram o livro “Calendário do Som”, publicado em 1999 pela Editora Senac.
No fim de 2003, o alagoano passou a residir em Curitiba, onde compartilhou muitas de suas vivências e de seus aprendizados com a cantora Aline Morena.
Sua obra mais recente foi o álbum “Pra você, Ilza”, de 2024, dedicado à esposa, que faleceu em 2000 em decorrência de um câncer. O trabalho foi amplamente elogiado pela crítica; venceu o Grammy Latino de Melhor Álbum de Jazz, em 2024; e foi indicado ao Prêmio da Música Brasileira, neste ano.
Hermeto autointitulava sua música de “universal”, por misturar diferentes gêneros musicais, como jazz, frevo, baião, choro, música clássica e popular brasileira. Sua originalidade e liberdade criativa eventualmente o consagrariam como um dos artistas mais inovadores da música brasileira.
Hermeto tinha apresentação prevista para esse sábado, mas foi cancelada previamente devido ao estado de saúde do cantor. Seu último concerto ocorreu em junho último, no Circo Voador, no Rio de Janeiro.
Hermeto Pascoal teve benefício suspenso pelo INSS
Em março último, Pascoal teve seu Benefício de Prestação Continuada (BPC) — destinado a pessoas de baixa renda com mais de 65 anos — bloqueado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Em denúncia nas redes sociais, o músico associou o bloqueio à “falta de prova de vida presencial exigida em Curitiba”, onde ele não morava há mais de 10 anos. Então, explicou que esta pendência foi resolvida, mas que o benefício seguiu bloqueado; desta vez, por “não saque”.
Segundo o INSS, o bloqueio ocorreu porque o músico não havia sacado os valores desde 2021. Os segurados do BPC têm até 60 dias após a data do depósito para realizar o saque. Caso isso não ocorra, os valores retornam ao INSS, à espera da regularização da situação.
Políticos reagem à morte de Hermeto Pascoal
Após a notícia da morte de Hermeto, figuras públicas lamentaram o ocorrido, como a ministra da Cultura, Margareth Menezes. No X (antigo Twitter), ela compartilhou uma foto ao lado de Hermeto, que chamou de “mestre generoso que transformou a música brasileira em alquimia sonora”.
“Sua perda entristece todo o Brasil. Hermeto é patrimônio da nossa cultura. Sua magia segue viva no povo brasileiro e em todos os artistas com quem ele criou. Que sorte tivemos!”, escreveu a ministra.
O presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) pontuou, na mesma rede social, que a “música e a cultura brasileira devem muito” ao artista alagoano: “Hermeto transformou em música tudo o que tocava: do piano à flauta, do berrante até instrumentos improvisados de cozinha e brinquedos”.
“Hermeto sempre nos ensinou a não deixar a tristeza dominar. Por isso, convido os brasileiros a celebrarem sua história e sua música. Minha solidariedade à família, aos amigos e a todos que foram inspirados por sua arte. O Brasil se despede com gratidão deste grande artista”, concluiu Lula.
A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) enfatizou que Hermeto "nos ensinou que até o silêncio tem ritmo". Para ela, o músico era "um dos maiores talentos de nossa música. Uma das biografias mais sensacionais do nosso país. Obra eterna. Mas sua energia fará falta".