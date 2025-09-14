Patronos da Música Popular Brasileira (MPB): quem são? Conheça

Lupicínio e Pixinguinha se tornam oficialmente patronos da MPB / Crédito: Luciano Carneiro/O Cruzeiro/Arquivo EM

A Música Popular Brasileira (MPB) é um dos maiores símbolos da identidade nacional. Ao longo de décadas, artistas de diferentes estilos ajudaram a construir um repertório que mistura poesia, emoção e memória coletiva. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei nº 15.204/2025 e dois nomes receberam oficialmente o título de patronos da MPB: Pixinguinha e Lupicínio Rodrigues. Ambos representam momentos distintos da história da canção brasileira e deixaram obras que seguem vivas até hoje.

MPB: conheça os patronos Pixinguinha e Lupicínio Rodrigues Pixinguinha: o gênio do choro Alfredo da Rocha Vianna Filho, mais conhecido como Pixinguinha (1897–1973), é reverenciado como um dos maiores músicos do Brasil. Flautista, saxofonista, compositor e arranjador, foi responsável por transformar o choro em gênero sofisticado, sem perder o balanço popular. Carioca de nascimento, começou a tocar ainda criança e logo se destacou pela habilidade com a flauta. Na juventude, integrou o grupo Oito Batutas, que excursionou pela Europa nos anos 1920, levando o som brasileiro para fora do País. Sua obra reúne composições que atravessaram gerações, como “Carinhoso”, “Lamentos” e “Rosa”. Pixinguinha também se tornou referência como arranjador, atuando em gravações que ajudaram a consolidar o samba urbano carioca. Foi pioneiro na profissionalização da música popular, ao introduzir elementos de orquestração e harmonia que influenciaram diretamente a bossa nova e a própria MPB. Em 2000, o dia de seu nascimento, 23 de abril, foi oficializado como o Dia Nacional do Choro, em sua homenagem. Com a Lei nº 15.204, de 11 de setembro de 2025, Pixinguinha foi reconhecido como patrono da Música Popular Brasileira.

Lupicínio Rodrigues: o poeta da dor de cotovelo Se Pixinguinha simboliza a sofisticação instrumental, Lupicínio Rodrigues (1914–1974) representa a força da palavra cantada. Gaúcho de Porto Alegre, ele se consagrou como o compositor da chamada "dor de cotovelo", expressão que define suas letras carregadas de paixão, ciúme e sofrimento amoroso. Suas músicas se tornaram clássicos interpretados por nomes como Francisco Alves, Elza Soares e Jamelão. Canções como "Vingança", "Nervos de Aço" e "Cadeira Vazia" traduzem sentimentos universais em versos simples, mas de grande impacto emocional.