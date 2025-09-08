Angela Ro Ro, nome artístico que veio de apelido; veja história

Angela Ro Ro: nome artístico que veio de apelido de infância; conheça históriaCantora carioca, que morreu nesta segunda-feira, 8, ingressou na música utilizando apelido relacionado com a sua voz
A cantora Angela Ro Ro faleceu nesta segunda-feira, 8, em decorrência de problemas de saúde graves. Com 75 anos, ela teve mais de trinta anos de carreira e se consagrou como um dos grandes nomes da Música Popular Brasileira (MPB).
Nascida Angela Maria Diniz Gonsalves, a artista transformou seu apelido de infância em seu nome artístico. Entenda de onde veio o nome artístico de Angela Ro Ro.
Angela Ro Ro: de onde veio o nome artístico da cantora?
O apelido “Ro Ro” foi dado pelos seus amigos desde a infância, quando ela começou a estudar música, e está relacionado ao som grave da sua voz.
O nome vem da palavra “rouca”, pela sua voz marcante e o som de sua risada. Assim, ela resolveu adotar o apelido como seu nome artístico, que se tornou sua marca registrada.
Angela Ro Ro: quais os maiores sucessos da cantora de “voz rouca”?
Ícone da MPB nas décadas de 1970 e 1980, Angela Ro Ro é dona de muitos sucessos como “Amor, Meu Grande Amor”, “Tola Foi Você”, “Compasso” e “Gota de Sangue”.
No primeiro, lançado de 1979, a cantora apresenta um amor livre e espontâneo, que chega de repente, mas torna-se um compromisso profundo e duradouro. O hit também foi relançado em 1996 pela banda Barão Vermelho.
Em “Tola foi você”, Angela relaciona a perda do amor com a transformação pessoal. Ela canta uma espécie de gratidão por ter sido deixada, já que isso ensinou lições sobre a vida e o amor. O adjetivo no feminino faz menção a sua orientação sexual.
Já em “Compasso” a cantora busca explorar como trazer essa serenidade de ritmo - como apresentado no nome da canção - para sua vida, e a importância do autoconhecimento.
Enfim, em “Gota de Sangue”, também lançada em 1979, Ro Ro expõe a confissão amorosa como um sacrifício. Se destaca por tratar o desejo e a paixão de forma aberta e sem hesitação.