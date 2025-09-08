Angela Ro Ro, nome artístico que veio de apelido; veja história

Angela Ro Ro tranformou apelido em nome artístico / Crédito: Chico Alencar/O POVO em 30-09-2015

A cantora Angela Ro Ro faleceu nesta segunda-feira, 8, em decorrência de problemas de saúde graves. Com 75 anos, ela teve mais de trinta anos de carreira e se consagrou como um dos grandes nomes da Música Popular Brasileira (MPB). Nascida Angela Maria Diniz Gonsalves, a artista transformou seu apelido de infância em seu nome artístico. Entenda de onde veio o nome artístico de Angela Ro Ro.



Angela Ro Ro: de onde veio o nome artístico da cantora? O apelido “Ro Ro” foi dado pelos seus amigos desde a infância, quando ela começou a estudar música, e está relacionado ao som grave da sua voz. O nome vem da palavra “rouca”, pela sua voz marcante e o som de sua risada. Assim, ela resolveu adotar o apelido como seu nome artístico, que se tornou sua marca registrada. Leia mais Angela Ro Ro: lembre namoradas, polêmicas e histórias marcantes da cantora Sobre o assunto Angela Ro Ro: lembre namoradas, polêmicas e histórias marcantes da cantora Angela Ro Ro: quais os maiores sucessos da cantora de “voz rouca”? Ícone da MPB nas décadas de 1970 e 1980, Angela Ro Ro é dona de muitos sucessos como “Amor, Meu Grande Amor”, “Tola Foi Você”, “Compasso” e “Gota de Sangue”.