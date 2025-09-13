Morre Hermeto Pascoal, multi-instrumentista, aos 89 anos

Morre Hermeto Pascoal, multi-instrumentista, aos 89 anosO falecimento foi divulgado pela família no Instagram do artista. Alagoano é conhecido como "bruxo" da música brasileira
Morreu neste sábado, 13, o compositor, arranjador e multi-instrumentista Hermeto Pascoal. Conhecido como "bruxo" da música brasileira, o alagoano estava internado no Hospital Samaritano Barra. O falecimento foi divulgado pela família no Instagram do artista.
Ícone da música instrumental e reconhecido internacionalmente, ele venceu diversos prêmios, incluindo o Grammy Latino. Hermeto era chamado de "Bruxo" por sua habilidade de transformar barulhos de objetos e sons inusitados em música, criando melodias únicas.
"Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música. No exato momento da passagem, seu Grupo estava no palco, como ele gostaria: fazendo som e música", diz a família na postagem.
Em nota, o Hospital Samaritano Barra confirmou que o músico faleceu às 20h22min deste sábado, 13.
"O compositor deu entrada no hospital no dia 30 de agosto para tratamento de complicações respiratórias derivadas de um quadro avançado de fibrose pulmonar. A despeito de todo suporte terapêutico, o quadro se agravou nas últimas horas, evoluindo para falência múltipla dos órgãos", diz a nota do hospital.
Informações sobre despedidas públicas serão divulgadas em breve nos canais oficiais, informa anúncio. Família pede respeito e privacidade o momento.
"Quem desejar homenageá-lo, deixe soar uma nota no instrumento, na voz, na chaleira e ofereça ao universo. É assim que ele gostaria."
Uma das características marcantes da sua música era a fusão de diferentes gêneros e tradições, combinando jazz, música folclórica brasileira, música erudita e elementos experimentais em suas composições.
Quem foi Hermeto Pascoal
Nascido em 22 de junho de 1936, em Lagoa da Canoa, Alagoas, Hermeto cresceu em uma família humilde. Ele aprendeu a tocar instrumentos por conta própria e desenvolveu uma técnica única que misturava diferentes estilos e influências.
Sua primeira grande oportunidade veio com o grupo Quarteto Novo, que misturava jazz, música brasileira e influências folclóricas. O grupo foi pioneiro na fusão de estilos e ajudou a estabelecer Pascoal como um músico inovador.
Durante esse período, Hermeto também colaborou com outros músicos renomados, como o compositor e pianista Antônio Carlos Jobim, e se envolveu com a Tropicália, um movimento cultural que misturava música, artes plásticas e teatro.
A Tropicália teve um impacto profundo na música brasileira, e Hermeto, com seu estilo experimental, contribuiu para essa revolução cultural. Pascoal também liderou sua própria banda, conhecida como A Banda do Hermeto, que se tornou um veículo para suas inovações musicais.
"Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música.
No exato momento da passagem, seu Grupo estava no palco, como ele gostaria: fazendo som e música.
Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d’água, a cachoeira, a música universal segue viva. Hermeto diz:
“Este canto vem de longe,
A distância não sei dizer,
Salve, salve a toda a gente,
Que vive e deixa viver,
Aqui vai o nosso abraço,
Com o som e o saber,
Tirando de nossas mentes,
As palavras pra dizer,
A música segura o mundo,
Enquanto a gente viver,
É a maior fonte sem fim,
De alegria e prazer,
Toquem, cantem, minha gente,
Até o dia amanhecer.”
Pedimos respeito e privacidade neste momento.
Informações sobre despedidas públicas serão divulgadas em breve nos canais oficiais.
Quem desejar homenageá-lo, deixe soar uma nota no instrumento, na voz, na chaleira e ofereça ao universo. É assim que ele gostaria.
Gratidão por todo carinho ao longo do caminho.
Família e equipe de Hermeto Pascoal"
