Morre Hermeto Pascoal, multi-instrumentista, aos 89 anos

Músico alagoano Hermeto Pascoal / Crédito: Gabriel Quintão/Divulgação

Morreu neste sábado, 13, o compositor, arranjador e multi-instrumentista Hermeto Pascoal. Conhecido como "bruxo" da música brasileira, o alagoano estava internado no Hospital Samaritano Barra. O falecimento foi divulgado pela família no Instagram do artista. Ícone da música instrumental e reconhecido internacionalmente, ele venceu diversos prêmios, incluindo o Grammy Latino. Hermeto era chamado de "Bruxo" por sua habilidade de transformar barulhos de objetos e sons inusitados em música, criando melodias únicas.

Informações sobre despedidas públicas serão divulgadas em breve nos canais oficiais, informa anúncio. Família pede respeito e privacidade o momento. "Quem desejar homenageá-lo, deixe soar uma nota no instrumento, na voz, na chaleira e ofereça ao universo. É assim que ele gostaria." Uma das características marcantes da sua música era a fusão de diferentes gêneros e tradições, combinando jazz, música folclórica brasileira, música erudita e elementos experimentais em suas composições.

Quem foi Hermeto Pascoal Nascido em 22 de junho de 1936, em Lagoa da Canoa, Alagoas, Hermeto cresceu em uma família humilde. Ele aprendeu a tocar instrumentos por conta própria e desenvolveu uma técnica única que misturava diferentes estilos e influências.

Sua primeira grande oportunidade veio com o grupo Quarteto Novo, que misturava jazz, música brasileira e influências folclóricas. O grupo foi pioneiro na fusão de estilos e ajudou a estabelecer Pascoal como um músico inovador. Durante esse período, Hermeto também colaborou com outros músicos renomados, como o compositor e pianista Antônio Carlos Jobim, e se envolveu com a Tropicália, um movimento cultural que misturava música, artes plásticas e teatro.

A Tropicália teve um impacto profundo na música brasileira, e Hermeto, com seu estilo experimental, contribuiu para essa revolução cultural. Pascoal também liderou sua própria banda, conhecida como A Banda do Hermeto, que se tornou um veículo para suas inovações musicais. Veja publicação na íntegra "Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música. No exato momento da passagem, seu Grupo estava no palco, como ele gostaria: fazendo som e música.