Filho de Faustão fala sobre estado de saúde do apresentador

Ex-apresentador da TV Globo, Faustão recebeu alta hospitalar após ficar 3 meses internado e passar por mais dois transplantes de órgãos / Crédito: Reprodução/Instagram @faustosilvaofcial

Fausto Silva, o apresentador Faustão, teve alta hospitalar após três meses. A atualização no estado de saúde foi confirmada por João Silva, filho do comunicador, em conversa com a imprensa no último dia 6 de setembro. Leia também | Faustão e a fila de transplantes no Brasil: como funciona o sistema de prioridade

Presente na primeira data do The Town, festival de música realizado em São Paulo, João – que assumiu a apresentação do “Programa do João”, no SBT – detalha que a recuperação do pai “está ótima”. Faustão recebeu alta no fim de agosto, após passar três meses internado devido a uma infecção bacteriana, tendo que realizar dois novos transplantes: fígado e rim. “O meu pai cada dia tá melhor. Eu acho que é um processo longo, processo árduo, mas está indo muito bem. A recuperação está ótima”, afirmou na ocasião. Entenda os transplantes de órgãos no Brasil O Sistema Nacional de Transplantes (SNT), ligado ao Ministério da Saúde, administra a maior rede pública de transplantes do mundo, garantindo acesso gratuito e integral aos pacientes, seja pelo SUS ou planos de saúde. No País, existe uma lista única de espera, que prioriza pacientes por critérios técnicos.

Atualmente, cerca de 46.718 pessoas aguardam por transplantes, sendo mais de 43 mil para rim. A seleção dos pacientes é feita com base em critérios como tipo sanguíneo, dentre eles:

peso



altura

compatibilidade genética e anatômica



estado de gravidade



tempo de espera Quando esses critérios são semelhantes, a ordem cronológica de cadastro é usada como critério de desempate.



O tempo de espera varia conforme o órgão e a disponibilidade. Por exemplo, no transplante de coração, 27,5% dos pacientes esperam menos de 30 dias, enquanto 29% aguardam entre 30 e 90 dias. Apesar dos avanços — como transplantes inéditos pelo SUS e aumento no número de doadores —, o Brasil ainda enfrenta desafios. Em 2024, foram realizados 30.300 transplantes, batendo o recorde anterior de 28.700 em 2023, mas a fila de espera segue grande. Leia também | Da lenda à ciência, como descobrimos que transplantar órgãos é possível



Para aumentar a compatibilidade e reduzir o tempo de espera, o SUS implementou a Prova Cruzada Virtual, que simula a reação entre o soro do receptor e os antígenos do doador, antecipando possíveis rejeições. A transparência e equidade são pilares do sistema brasileiro de transplantes, que busca aprimorar-se para salvar mais vidas. Doação de órgãos por doadores vivos Pessoas vivas podem doar rim, parte do fígado, medula óssea ou pulmão. Pela lei brasileira, parentes até o quarto grau e cônjuges podem doar. Doadores sem parentesco só podem doar com autorização judicial.