Faustão e a fila de transplantes no Brasil: como funciona

Faustão passou por dois transplantes em poucos dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. / Crédito: Reprodução/Instagram Fausto Silva

O apresentador Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, realizou dois transplantes de órgãos nas últimas quarta e quinta-feira, dias 6 e 7 de agosto. Faustão, que tem 75 anos de idade, precisou passar pelas cirurgias após ser internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na manhã de quinta-feira, 7.

A hospitalização — iniciada em 21 de maio — foi motivada por uma infecção bacteriana aguda, diagnosticada como sepse, uma condição grave que pode levar à falência múltipla de órgãos e até ser fatal, segundo boletim médico divulgado na sexta-feira, 8. O ex-comandante do Domingão recebeu o transplante de fígado no dia 6 de agosto e o retransplante de rim no dia seguinte, 7 de agosto. Ambos os órgãos vieram do mesmo doador, e a cirurgia do rim já estava prevista há cerca de um ano. Durante o período de internação, o apresentador foi "submetido a tratamento para controle da infecção, além de reabilitação clínica e nutricional, com o objetivo de estabilizar seu quadro de saúde", conforme o boletim médico. Faustão: histórico de transplantes

Essa não é a primeira vez que Faustão passa por transplante de órgãos. Em agosto de 2023, ele foi submetido a um transplante de coração, devido ao agravamento de insuficiência cardíaca.

Menos de um ano depois, em fevereiro de 2024, precisou fazer um transplante de rim, já que a função renal estava comprometida e ele necessitava de hemodiálise. Com as cirurgias desta semana, Faustão já soma quatro transplantes realizados: um coração, um fígado e dois rins. A rapidez na realização dos transplantes gerou questionamentos sobre possível favorecimento na fila de espera. Em resposta, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT-SP), usou suas redes sociais para esclarecer o caso:

"O Faustão fez o transplante porque já estava na fila de urgência. Casos como o dele são realizados com prioridade e podem ocorrer em até 48 horas. Só no ano passado, mais de 100 pessoas no SUS passaram por dois ou mais transplantes", explicou. “Não há nenhuma irregularidade no caso do Faustão. Respeite o SUS, respeite o Faustão, respeite os profissionais de saúde”, completou Alexandre Padilha. Veja vídeo