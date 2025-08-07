Faustão está internado: veja últimas notícias do estado de saúde hoje

Longe da TV desde maio de 2023, quando deixou a Band, Faustão, de 75 anos, voltou a ser internado nessa quarta-feira, 6 / Crédito: Reprodução / Instagram @faustosilvaofcial

Faustão está internado novamente em São Paulo após apresentar uma infecção na perna. Aos 75 anos e com histórico recente de dois transplantes de órgãos, o apresentador preocupa a família e amigos, e já teve compromissos sociais cancelados devido à nova internação. Por ser transplantado e usuário de medicamentos imunossupressores, Faustão requer atenção redobrada diante de qualquer quadro infeccioso.

Em fevereiro, ele foi submetido a um segundo transplante, desta vez de rim, após complicações que exigiram hemodiálise. O procedimento ocorreu após dois meses na fila. Desde então, ele segue em reabilitação, com acompanhamento médico constante e restrição à exposição pública. Por conta da internação, seu filho, João Guilherme Silva, cancelou de última hora uma festa que aconteceria na residência do pai, em um bairro nobre da capital paulista. O evento, marcado para a noite de quinta-feira, 7, reuniria celebridades como Bruna Marquezine, Angélica, Sandy, Ratinho, Luciano Huck, Simone Mendes, César Filho, Tiago Leifert e Tom Cavalcante.

Afastado da TV, Faustão foca na recuperação No começo do ano, em janeiro, ele chegou ser internado e preocupou os familiares. O filho dele, João Guilherme Silva, comentou sobre o estado de saúde do pai na época. Crédito: Reprodução / Band Longe dos holofotes desde maio de 2023, quando deixou a Band, Faustão tem se dedicado integralmente à saúde. Em janeiro de 2025, ele teve outra breve internação, e, segundo o filho, o foco agora é a recuperação física e emocional.

“Principalmente na parte emocional, ele está muito bem. É bom acompanhar essa evolução passo a passo”, disse João Guilherme, em entrevista ao portal Leo Dias. O apresentador chegou a falar abertamente sobre os desafios que enfrentou, em entrevista ao programa Fantástico, em agosto de 2024. “Nunca fumei, nunca bebi, e precisei de um transplante de coração. Agora é hora de cuidar da funilaria, da parte física. Fisioterapia, ginástica... isso é fundamental”, comentou com bom humor.