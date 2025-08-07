Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Faustão está internado: veja últimas notícias do estado de saúde hoje

Afastado da televisão desde 2023 após ter dois transplantes, apresentador está sob cuidados médicos em São Paulo; saiba mais detalhes da saúde de Faustão
Autor Izabele Vasconcelos
Faustão está internado novamente em São Paulo após apresentar uma infecção na perna. Aos 75 anos e com histórico recente de dois transplantes de órgãos, o apresentador preocupa a família e amigos, e já teve compromissos sociais cancelados devido à nova internação.

Por ser transplantado e usuário de medicamentos imunossupressores, Faustão requer atenção redobrada diante de qualquer quadro infeccioso. 

A hospitalização mais recente ocorreu nessa quarta-feira, 6, de acordo com informações do Metrópoles. A infecção atinge uma das pernas, mas não há, até o momento, informações oficiais sobre a gravidade.

Saúde de Faustão: dois transplantes em menos de um ano

Faustão passou por um transplante de coração em 27 de agosto de 2023, após ocupar o segundo lugar na fila de espera.

O doador foi Fábio Cordeiro da Silva, jogador de futebol amador que morreu após um AVC. A cirurgia foi bem-sucedida, mas o apresentador voltou a ser internado no início de 2024.

Em fevereiro, ele foi submetido a um segundo transplante, desta vez de rim, após complicações que exigiram hemodiálise. O procedimento ocorreu após dois meses na fila. Desde então, ele segue em reabilitação, com acompanhamento médico constante e restrição à exposição pública.

Por conta da internação, seu filho, João Guilherme Silva, cancelou de última hora uma festa que aconteceria na residência do pai, em um bairro nobre da capital paulista.

O evento, marcado para a noite de quinta-feira, 7, reuniria celebridades como Bruna Marquezine, Angélica, Sandy, Ratinho, Luciano Huck, Simone Mendes, César Filho, Tiago Leifert e Tom Cavalcante.

Afastado da TV, Faustão foca na recuperação

Longe dos holofotes desde maio de 2023, quando deixou a Band, Faustão tem se dedicado integralmente à saúde.

Em janeiro de 2025, ele teve outra breve internação, e, segundo o filho, o foco agora é a recuperação física e emocional.

“Principalmente na parte emocional, ele está muito bem. É bom acompanhar essa evolução passo a passo”, disse João Guilherme, em entrevista ao portal Leo Dias.

O apresentador chegou a falar abertamente sobre os desafios que enfrentou, em entrevista ao programa Fantástico, em agosto de 2024.

“Nunca fumei, nunca bebi, e precisei de um transplante de coração. Agora é hora de cuidar da funilaria, da parte física. Fisioterapia, ginástica... isso é fundamental”, comentou com bom humor.

A última aparição pública de Faustão foi no final de 2024, quando participou de uma homenagem ao ex-diretor da Globo, Boni.

>> SIGA o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp

Filho de Faustão estreia programa na TV neste fim de semana

Enquanto o pai se recupera, João Guilherme Silva se prepara para estrear o Programa do João na emissora SBT, neste sábado, 9, logo após o Sabadou com Virgínia. A atração marcará o início de sua jornada solo na televisão.

