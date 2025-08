Ceará registrou 220 transplantes de órgãos no 1º semestre de 2025

Entre janeiro e junho de 2025, o Ceará registrou 220 transplantes de órgãos, 26 a menos que o mesmo período do ano anterior, com 246. Os dados, compartilhados no sistema IntegraSUS, apontam o mês de janeiro (2025) na liderança, com 47 transplantes.

Durante o mês de julho, o Hospital Regional Vale do Jaguaribe (HRVJ), em Limoeiro do Norte, realizou a primeira captação do ano na unidade. A ação aconteceu na terça-feira, 29, e encaminhou um fígado e dois rins para Fortaleza, no Ceará, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.