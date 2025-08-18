Bailarinas do Faustão: por onde andam dançarinas do Domingão

Bailarinas do Faustão: por onde andam dançarinas que marcaram o programaO balé do Domingão do Faustão marcou gerações na TV. Saiba como estão algumas das dançarinas mais conhecidas que conquistaram fama após o programa
O corpo de baile do “Domingão do Faustão” se tornou uma das marcas registradas do programa, criado pelo apresentador Fausto Silva em 1989. Em 1994, a atração ganhou oficialmente um grupo fixo com 35 dançarinas.
Além de abrilhantar as coreografias, elas eram figuras queridas do público, lembradas por suas reações durante os quadros, como as famosas “Videocassetadas”.
Muitas ex-integrantes seguiram carreira em diferentes áreas, conquistando espaço como atrizes, apresentadoras, influenciadoras e até estrelas do Carnaval.
Confira por onde andam algumas das mais conhecidas bailarinas do Faustão.
Aline Campos
Conhecida inicialmente como Aline Riscado, a modelo e atriz de 37 anos integrou o balé do Faustão entre 2011 e 2014. Depois, ganhou projeção nacional como atriz em produções como a série “Vai que Cola” e o filme “Os Farofeiros”.
Nas redes sociais, onde soma mais de 11 milhões de seguidores, compartilha sua rotina fitness e trabalhos como influenciadora. Recentemente, também falou sobre saúde feminina ao relatar uma cirurgia para remoção de lesão pré-cancerígena.
Carla Prata
Carla Prata, 44 anos, entrou no balé em 2005 e logo migrou para a função de repórter do “Domingão”, onde permaneceu até 2011.
Após deixar a Globo, seguiu carreira como modelo, apresentadora e influenciadora.
No Carnaval, brilhou como Rainha de Bateria da Acadêmicos do Tucuruvi. Em 2021, revelou ter sido diagnosticada com miastenia gravis, doença autoimune rara. Ela também participou do reality “A Fazenda”, em 2015.
Carol Nakamura
Uma das mais lembradas do programa, Carol Nakamura, 42 anos, integrou o balé por seis anos e chegou a interagir com a plateia em quadros de Fausto Silva.
Depois, investiu na carreira de atriz, com destaque em “Sol Nascente”. Participou ainda de realities como “Superchef Celebridades” e “No Limite”.
Nas redes sociais, divide sua rotina com mais de 2 milhões de seguidores e acompanha a carreira artística do filho Juan, de 25 anos.
Maíra Charken
Nascida na Holanda e criada no Brasil, Maíra Charken, 47 anos, começou como bailarina no Faustão e logo migrou para o teatro e a TV.
Foi cantora do grupo Blitz, integrou o elenco de novelas como “Malhação” e “Babilônia” e chegou a comandar o “Vídeo Show”.
Recentemente, emocionou seguidores ao relatar um incêndio em seu apartamento no Rio de Janeiro, mas segue ativa em suas redes e projetos artísticos.
Lore Improta
Lore Improta, 31 anos, começou no balé do Faustão em 2014 e logo conquistou o público com seu carisma. Após deixar o programa, construiu carreira como apresentadora e influenciadora digital.
Hoje, é casada com o cantor Léo Santana, com quem tem uma filha. Além de shows e participações na TV, Lore soma milhões de seguidores e mantém forte presença no universo infantil, com projetos voltados para crianças.
Juliana Alves
Antes de se tornar uma atriz consagrada, Juliana Alves, 42 anos, fez parte do balé do Faustão. A visibilidade lhe abriu portas na televisão, onde participou de diversas novelas da Globo, incluindo "Volta Por Cima" (2024), “Celebridade” (2003) e “Ti Ti Ti” (2010).
Ela também brilhou no Carnaval carioca, desfilando como musa em escolas de samba. Atualmente, segue ativa como atriz e defensora de pautas ligadas à representatividade.