Bailarinas do Faustão: por onde andam dançarinas do Domingão

Elas começaram no balé do "Domingão do Faustão" e seguiram carreiras em áreas como TV, música, teatro e internet. / Crédito: Divulgação/Band

O corpo de baile do “Domingão do Faustão” se tornou uma das marcas registradas do programa, criado pelo apresentador Fausto Silva em 1989. Em 1994, a atração ganhou oficialmente um grupo fixo com 35 dançarinas. Além de abrilhantar as coreografias, elas eram figuras queridas do público, lembradas por suas reações durante os quadros, como as famosas “Videocassetadas”.

Conhecida inicialmente como Aline Riscado, a modelo e atriz de 37 anos integrou o balé do Faustão entre 2011 e 2014. Depois, ganhou projeção nacional como atriz em produções como a série “Vai que Cola” e o filme “Os Farofeiros”. Nas redes sociais, onde soma mais de 11 milhões de seguidores, compartilha sua rotina fitness e trabalhos como influenciadora. Recentemente, também falou sobre saúde feminina ao relatar uma cirurgia para remoção de lesão pré-cancerígena. Carla Prata Carla chegou a estudar Engenharia Mecânica antes de seguir carreira como modelo e bailarina de TV. Crédito: Reprodução/Instagram @carlaprata

Carla Prata, 44 anos, entrou no balé em 2005 e logo migrou para a função de repórter do “Domingão”, onde permaneceu até 2011. Após deixar a Globo, seguiu carreira como modelo, apresentadora e influenciadora. No Carnaval, brilhou como Rainha de Bateria da Acadêmicos do Tucuruvi. Em 2021, revelou ter sido diagnosticada com miastenia gravis, doença autoimune rara. Ela também participou do reality “A Fazenda”, em 2015.