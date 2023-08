Transplante de coração: entenda a doação e a lista de espera

Apresentador Faustão fez um transplante de coração no domingo, 27; entenda como funciona a doação do órgão e a lista de espera com ranking de prioridade

No Ceará, atualmente, esse número é de 10 pessoas. No Estado, neste ano, dos 836 transplantes realizados, 14 foram do coração. No dia 17 de agosto, houve até transplante duplo no Hospital de Messejana (HM) , o único público a realizar transplantes do coração. O médico responsável pelo procedimento foi João David de Souza Neto, coordenador do Serviço de Insuficiência Cardíaca e Transplante do HM.

Ele explica que existe uma lista de espera por órgãos única no Estado, formada pelas listas de cada unidade de saúde transplantadora. Apesar de ser gerada pela Central de Transplantes do Estado, quem rege essa lista é o Sistema Nacional de Transplantes.

"Quando aparece um coração doador, o Sistema Nacional é comunicado, o ranking da lista de espera é consultado, então as conexões são feitas. Um coração de Porto Alegre, mesmo compatível com alguém daqui do Ceará, não tem como vir, por que precisa ser transportado em no máximo quatro horas", detalha.

Transplante de coração: ranking da lista de espera mencionado pelo médico

Tipagem sanguínea



Compatibilidade de peso e altura

Compatibilidade genética

Prioridade da condição clínica

Tempo na lista (quando os critérios técnicos são semelhantes)

"No caso da doação de coração, além dos exames de protocolo, é feito um ecocardiograma à beira do leito do doador para ter certeza do funcionamento", explica Aline Braga, coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) do Instituto Dr. José Frota (IJF), o maior hospital de trauma do Ceará e também principal captador de órgão.



Ainda considerando os números de 2023 no Ceará, 56% dos doadores efetivos apresentavam tipagem sanguínea tipo "O", enquanto 31,9% tinham tipagem "A" e apenas 9,7% eram sangue tipo "B".

Transplante de coração: caso do apresentador Faustão

Essa última classificação é a mesma do apresentador Faustão, que recebeu um novo coração no último domingo, 27. Como o tempo de espera por um transplante desse demora, em média, três meses, houve algumas declarações questionando a rapidez com que o apresentador foi contemplado.

De acordo com Aline, além da gravidade do caso, seu tipo sanguíneo acabou dando mais celeridade à captação. "Quando você vê a lista, a maioria é 'O', então quando tem um 'B' esperando, quando surge um doador 'B' também, vai direto pra ele", detalhou Aline.