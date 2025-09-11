Onde ver o final de 'O Verão Que Mudou Minha Vida' em Fortaleza

Com lançamento do último episódio marcado para 17 de setembro, estabelecimentos irão transmitir o final de "O Verão que Mudou Minha Vida" em Fortaleza / Crédito: Amazon Prime Video/Divulgação

Em setembro, a terceira e última temporada de O Verão que Mudou Minha Vida, adaptação da trilogia de Jenny Han no Prime Video, entra em sua fase decisiva. O tão aguardado 11º episódio será lançado nesta quarta-feira, 17, e ficará disponível a partir das 4h (horário de Brasília) no catálogo da plataforma.

A fim de reunir fãs da série e confraternizar o fim da trama, diversos estabelecimentos em Fortaleza realizam a Watch Party, evento destinado à transmissão do episódio ao vivo. Saiba onde assistir ao último episódio de “O Verão que Mudou Minha Vida” É Sim

O gastropub É Sim anunciou no Instagram a Watch Party para assistir ao fim da série, que acompanha a trama entre Belly e os irmãos Fisher. Com Happy Hour que vai até às 21 horas, com promoções de drinks e petiscos, o estabelecimento abrirá às 18 horas, com início da transmissão às 20 horas. Contando com transmissão da versão dublada com legenda em português, o evento pode ser reservado através do site Outgo. Onde: É Sim Gastropub (Rua Waldery Uchôa, 235 - Benfica)

Onde: É Sim Gastropub (Rua Waldery Uchôa, 235 - Benfica)
Quando: quarta-feira, 17, a partir das 18 horas, início da transmissão às 20 horas

Na unidade da Parquelândia, o Geek Bunker Burguer também irá transmitir o desfecho da série no telão, em evento gratuito. Reproduzida com áudio original e legendas em português, a transmissão terá início às 21 horas. Onde: Geek Bunker Burguer (Avenida Jovita Feitosa, 2802 - Parquelândia)

Onde: Geek Bunker Burguer (Avenida Jovita Feitosa, 2802 - Parquelândia)
Quando: quarta-feira, 17, às 21 horas

quarta-feira, 17, às 21 horas Mais informações: @geekbunker_burger Relembre a trama de O Verão Que Mudou Minha Vida Baseada na trilogia de livros best-seller de Jenny Han, a série estreou em 2022, se tornando o programa número um no fim de semana de estreia do serviço de streaming. A segunda temporada foi lançada no ano seguinte e duplicou o número de espectadores do primeiro ano nos três dias seguintes a estreia.