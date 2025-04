Lady Gaga: veja bares e restaurantes para assistir ao show em Fortaleza

A cantora norte-americana Lady Gaga se apresentará em megashow gratuito no Rio de Janeiro com sua turnê “MAYHEM Ball tour", proveniente de álbum homônimo. A artista já desembarcou no Brasil e estima-se que a apresentação reunirá mais de 1,6 milhão de pessoas na Praia de Copacabana.



Lady Gaga se apresentou no Brasil em 2012, quando trouxe a turnê “The Born This Way Ball", e estava programada como atração principal no Rock in Rio 2017, mas cancelou a performance por questões de saúde.

