Conrad ou Jeremiah? O que muda em "O Verão que Mudou a Minha Vida"

Conrad ou Jeremiah? O que muda no final de "O Verão que Mudou a Minha Vida""O Verão que Mudou a Minha Vida" terá final inédito; fãs estão divididos sobre com quem Belly vai ficar na última temporada da série da Prime Video
Adaptação da trilogia literária "The Summer I Turned Pretty" (2009), da autora Jenny Han, a série é um dos maiores sucessos do Prime Video. O último episódio da 3ª temporada será lançado em 17 de setembro, uma quarta-feira.
O público está dividido entre Conrad e Jeremiah, irmãos que formam o triângulo amoroso com a protagonista Belly. Afinal, com quem ela ficará?
Atenção, o texto a seguir contém spoiler da série e do livro “O Verão que Mudou a Minha Vida”
Sobre a série “O verão que mudou a minha vida”
O drama voltado para os jovens adultos (young adult), “O Verão que Mudou a Minha Vida”, é uma adaptação da trilogia homônima de Jenny Han, autora de sucesso que também escreveu “Para todos os garotos que já amei”. Assim como os livros, a série foi dividida em três temporadas.
A cada verão, a protagonista Isabel Conklin vai para a casa de verão da família Fisher, em Cousins Beach. Lá passa o tempo com a melhor amiga da mãe, Susannah, e os seus dois filhos, Conrad e Jeremiah.
Na terceira temporada, Belly está animada para passar outro verão em Cousins Beach com sua alma gêmea, Jeremiah. Eventos inesperados trazem seu primeiro amor, Conrad, de volta à sua vida.
Agora, chegando à fase adulta, Belly se encontra numa encruzilhada e deve decidir qual irmão é dono do seu coração.
Desfecho inédito de “O verão que mudou a minha vida”
A autora Jenny Han revelou que a adaptação televisiva terá um final diferente dos livros. “Eu sou alguém que está sempre mudando as coisas. Sempre acho que pode ser melhor, então quis deixar a história ainda mais interessante e experimentar coisas novas”, afirmou em entrevista ao Elite Daily.
Nos livros, Belly se separa de Jeremiah, pois percebe que seus sentimentos por Conrad nunca desapareceram. Anos mais tarde, já adulta, ela se casa com Conrad em Cousins.
Na série, no entanto, Han promete mudanças. Isso levantou teorias entre os fãs: alguns acreditam que Belly ficará com Jeremiah, outros defendem Conrad e há também quem aposte que a protagonista terminará sozinha.
Vale destacar que a autora não especificou se essas alterações estarão ligadas ao par romântico de Belly ou a outro ponto de virada da trama.
Mudanças de "O Verão que Mudou a Minha Vida"
Desde seus primeiros episódios, Jenny Han trouxe novidades a série e adaptações diferentes dos livros. Confira algumas mudanças no enredo:
Personagens extras
Shayla, Cleveland Castillo, Aunt Julia e Skye foram criados especialmente para a série, os personagens não existem nos livros.
Sexualidade de Jeremiah
Na série, Jeremiah é assumidamente bissexual; nos livros, ele só demonstrou comportamentos heterossexuais.
Baile de debutante
Nos livros, o evento não existe enquanto na série ele se torna palco para decisões importantes e amadurecimento dos personagens.
Quando saí o último episódio de “O Verão que Mudou a Minha Vida”
O final da 3ª temporada já tem data marcada para 17 de setembro de 2025, quando o último episódio estará disponível no Prime Video.
A terceira temporada estreou no dia 16 de julho e seguiu com lançamentos semanais todas as quartas-feiras. Ao todo, serão 11 episódios lançados.