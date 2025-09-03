Conrad ou Jeremiah? O que muda em "O Verão que Mudou a Minha Vida"

Conrad ou Jeremiah? O que muda no final de "O Verão que Mudou a Minha Vida" / Crédito: Divulgação / Prime Video

Adaptação da trilogia literária "The Summer I Turned Pretty" (2009), da autora Jenny Han, a série é um dos maiores sucessos do Prime Video. O último episódio da 3ª temporada será lançado em 17 de setembro, uma quarta-feira. O público está dividido entre Conrad e Jeremiah, irmãos que formam o triângulo amoroso com a protagonista Belly. Afinal, com quem ela ficará?

Atenção, o texto a seguir contém spoiler da série e do livro “O Verão que Mudou a Minha Vida” Sobre a série “O verão que mudou a minha vida” O drama voltado para os jovens adultos (young adult), “O Verão que Mudou a Minha Vida”, é uma adaptação da trilogia homônima de Jenny Han, autora de sucesso que também escreveu “Para todos os garotos que já amei”. Assim como os livros, a série foi dividida em três temporadas. A cada verão, a protagonista Isabel Conklin vai para a casa de verão da família Fisher, em Cousins Beach. Lá passa o tempo com a melhor amiga da mãe, Susannah, e os seus dois filhos, Conrad e Jeremiah. Na terceira temporada, Belly está animada para passar outro verão em Cousins Beach com sua alma gêmea, Jeremiah. Eventos inesperados trazem seu primeiro amor, Conrad, de volta à sua vida.

Agora, chegando à fase adulta, Belly se encontra numa encruzilhada e deve decidir qual irmão é dono do seu coração. Desfecho inédito de “O verão que mudou a minha vida” A autora Jenny Han revelou que a adaptação televisiva terá um final diferente dos livros. “Eu sou alguém que está sempre mudando as coisas. Sempre acho que pode ser melhor, então quis deixar a história ainda mais interessante e experimentar coisas novas”, afirmou em entrevista ao Elite Daily. Nos livros, Belly se separa de Jeremiah, pois percebe que seus sentimentos por Conrad nunca desapareceram. Anos mais tarde, já adulta, ela se casa com Conrad em Cousins.

Na série, no entanto, Han promete mudanças. Isso levantou teorias entre os fãs: alguns acreditam que Belly ficará com Jeremiah, outros defendem Conrad e há também quem aposte que a protagonista terminará sozinha. Vale destacar que a autora não especificou se essas alterações estarão ligadas ao par romântico de Belly ou a outro ponto de virada da trama.