Drag Race Brasil: Organzza vem a Fortaleza para watch party

Os fãs de Drag Race em Fortaleza vão ter um momento especial na próxima quarta-feira, 20. A drag queen Organzza virá a Capital para participar de uma watch party do reality show na Casa Patuá, localizada no bairro Meireles.

Artista visual, figurinista e performer, o carioca Vinícius Andrade vive a drag queen Organzza. Valorizando as origens periféricas e fortalecendo o Carnaval e o afrofuturismo em sua estética, Organzza foi uma das 12 selecionadas para a 1ª temporada da edição brasileira do Drag Race.

Considerada a maior competição de drag queens do mundo, o reality nacional estreou no dia 30 de agosto na plataforma do Paramount+ e na MTV Brasil. Entre as participantes, não há nomes cearenses. Oito são do Sudeste, uma artista é de Brasília, outra do Rio Grande do Sul e, por fim, há uma participante do Pará e outra da Bahia.